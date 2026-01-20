פליק אישר: טר שטגן הודיע שהוא עובר לג'ירונה

אחרי ההפסד 2:1 בליגה נגד ריאל סוסיאדד, שקטע רצף של 11 ניצחונות, ברצלונה תפגוש מחר (רביעי, 22:00) את סלביה פראג בליגת האלופות במטרה לאסוף שלוש נקודות שישמרו את חלום ההעפלה שלה ישירות לשמינית הגמר בחיים. המאמן האנזי פליק דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש.

כמה חשוב לנצח?

"זו ליגת האלופות ותמיד יש לחץ. סלביה היא קבוצה שמגנה מצוין ולוחצת גבוה מאוד. היה לנו זמן להתכונן למשחק הזה ואנחנו רוצים לנצח בשני המשחקים האחרונים. אנחנו רוצים את כל שש הנקודות".

כיצד הגיע השיפור אחרי ההפסד בסטמפורד ברידג'?

"אני חושב שיש לנו הרבה פוטנציאל. אנחנו מנסים להשתפר בכל משחק. יש לנו שחקנים צעירים מאוד ולכולם יש את היכולת להגיע לרמה גבוהה יותר".

מה דעתך על הקור בפראג?

"נצטרך לרוץ כדי להתחמם. מול צ'לסי התאמנו בבית, אבל החלטנו להגיע מוקדם יותר כדי לנסות להתרגל לקור ולהתאמן כאן".

שחקני ברצלונה (IMAGO)

מה אתה יכול לומר על עזיבתו של טר שטגן?

"הוא סיפר לנו הבוקר שהוא עובר לג'ירונה. מארק הוא שוער נהדר. אנחנו מאחלים לו כל טוב. הוא היה צריך לשחק כדי שיוכל להגיע למונדיאל בקיץ".

רוני ברדג’י בהיעדרו של לאמין ימאל?

"הוא עשה עבודה טובה מאוד כששיחק. זו עמדה לא קלה כי לאמין משחק שם. נראה אם הוא ישחק".

וראפיניה?

"אני מקווה שאוכל לשחק".

ליגת האלופות זו מטרה?

"זה חלום, המטרה כשאתה משחק בברצלונה. זכייה בתארים האלה היא היעד, אנחנו מוכנים".

שחקני ברצלונה (IMAGO)

איך פדרי?

"הוא אמר לי שהוא בסדר. הוא מאוד חשוב לנו. יחד עם פרנקי, שניהם משחקים ברמה גבוהה מאוד".

אלחנדרו באלדה אמר: “ניתחנו את ההפסד הקודם, זה משחק שאתה מפסיד רק פעם אחת מתוך 1,000, היה לנו משחק מצוין ואחד הטובים של העונה. אם נמשיך ככה דברים ילכו טוב. אנחנו אולי סופגים הרבה, אבל גם כובשים. זה סגנון המשחק שלנו ואנחנו לוקחים סיכונים. מארק-אנדרה טר שטגן? אני מאחל לו את הטוב ביותר ובטוח שילך לו טוב בפרק החדש שלו, שמח עבורו”.