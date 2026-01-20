יום שלישי, 20.01.2026 שעה 19:21
ספורט אחר

נדאל הבא? ספרד מתלהבת מהכישרון החדש

רפאל ג'ודאר בן ה-19, מפיח תקוות חדשות במולדתו לאחר ניצחון בכורה בטורניר הגראנד סלאם הראשון שלו. השם, האופי וסגנון המשחק מזכירים את אגדת העבר

רפאל ג'ודאר (IMAGO)
רפאל ג'ודאר (IMAGO)

ספרד אומנם נפרדה מרפאל נדאל בשנה החולפת, אך נדמה שכבר מצאה יורש לרוח הלחימה שהותיר אחריו. חודשים ספורים לאחר ש’השור ממאיורקה’ תלה את המחבט, פרץ לתודעה רפאל ג’ודאר, טניסאי צעיר ממדריד, שהגשים השבוע חלום ילדות והעפיל לסיבוב השני של אליפות אוסטרליה הפתוחה. היה זה משחקו הראשון אי פעם בהגרלה הראשית של טורניר גראנד סלאם, והופעת בכורה בזירה מחוץ למעגלי ה-ITF והצ’לנג’ר. מכאן שמדובר בצעד משמעותי בקריירה הנבנית של הפוטנציאל הצעיר.

ג’ודאר קיבל החלטה אמיצה בסוף השנה החולפת, כאשר עזב רשמית את אוניברסיטת וירג’יניה ב-31 בדצמבר והכריז על מעבר מלא לטניס המקצועני. הבחירה הזו סימנה שינוי כיוון ברור: מעבר ממסגרת המכללות, אל לב הבמה העולמית של הענף. לצדו מלווה אותו בריאן ראסמוסן, אחד ממאמניו באוניברסיטה לשעבר, שקיבל גם הוא את האישור וברכת הדרך מהקולג’ בכדי להצטרף למסע באוסטרליה. מחווה יוצאת דופן מצד המאמן שמעידה על האמון הרב שהוא רוחש כלפי השחקן.

מעבר למגרש, ג’ודאר הוא דמות שמושרשת עמוק בתרבות הספורט הספרדית. אהדתו לריאל מדריד ידועה, והוא פוקד את יציעי הסנטיאגו ברנבאו בכל הזדמנות. את ההשראה למצוינות ספורטיבית הוא שואב גם מהכדורגל, כמי שמעריץ את אלברו מוראטה ואף שומר על קשר אישי עימו. את צעדיו הראשונים בטניס עשה במועדון צ’מרטין, שם התפתחה יריבות ספורטיבית עיקשת בינו לבין מרטין לנדלוס, יריבות שממשיכה כעת אל המעגל המקצועני.

רפאל גרפאל ג'ודאר, מפגין אופי דומה לאגדת העבר (IMAGO)

מכוון לפסגת הטניס העולמית

עונת 2023 כבר סיפקה לכישרון העולה טעימה מהצמרת, כאשר שימש שותף לאימונים באליפות מוטואה מדריד הפתוחה, והתאמן לצד שמות בולטים כמו קרלוס אלקראס, סטפנוס ציציפאס ואלכס דה מינור. לאחרונה גם חלק מגרש אימונים באליפות אוסטרליה עם המדורג ראשון בעולם, יאניק סינר האיטלקי.

בהיבט המקצועי, ג’ודאר מגדיר את חבטת כף היד ככלי המרכזי בארסנל החבטות שלו, ומצהיר ללא היסוס על שאיפתו להגיע לפסגת הדירוג העולמי. הוא מודה בנטייה לאמונות טפלות ושומר בקנאות על שגרות שמלוות אותו בניצחונות. כמי שגדל על ברכיו של רפאל נדאל ומעריץ כיום את יאניק סינר, אין זה מפתיע ששיתף כי אם הוא היה בוחר לעצמו חלום אחד להגשים בהמשך הקריירה שלפניו, תהיה זו הזכייה ברולאן גארוס, על החימר בפאריס.

