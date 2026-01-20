יום שלישי, 20.01.2026 שעה 19:12
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

ליברפול בעקבות ואן דה ון, מאטטה סיכם ביובה

גם ריאל מדריד מעוניינת בבלם של טוטנהאם, שצפויה לדרוש עליו סכומים גבוהים. פאלאס רוצה 40 מיליון אירו על החלוץ, אברהם בדרך חזרה לווילה. העברות

|
מיקי ואן דה ון (IMAGO)
מיקי ואן דה ון (IMAGO)

חלון ההעברות של חודש ינואר פה כבר תקופה ונמצא בעיצומו, כשגם היום (שלישי) ישנן שמועות רבות ועסקאות שנרקמות בעולם הכדורגל, לקראת החצי האחרון והמכריע של העונה. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר.

דיווחים חמים

# על פי הדיווחים, ליברפול מעוניינת בבלם טוטנהאם מיקי ואן דה ון, כשגם ריאל מדריד עוקבת אחריו ונמצאת בתמונה. למרות זאת, התרנגולים צפויים לדרוש על ההולנדי סכומים מאוד גבוהים, דבר שיכול להקשות על שתי הקבוצות לצרף את השחקן.

מיקי ואן דה ון (IMAGO)מיקי ואן דה ון (IMAGO)

# באנגליה מדווחים שז’אן פיליפ מאטטה סיכם את תנאיו ביובנטוס, בחוזה שעתיד להכפיל את שכרו הנוכחי. קריסטל פאלאס פתוחה לאופציה של מכירת החלוץ, במידה ותגיע הצעה שתהיה שווה 40 מיליון אירו. הכתב המוערך דייויד אורנסטין טוען כי גם אסטון וילה בעקבות הצרפתי.

זז'אן פיליפ מאטטה (IMAGO)

# העיתונאי בן ג’ייקובס מדווח שחלוצה של בשיקטאש, תמי אברהם, נתן אור ירוק למעבר חזרה למועדון בו רשם את אחת מהעונות הטובות בקריירה שלו, אסטון וילה. החלוץ שייך במקור לרומא, שצפויה לאשר את העזיבה שלו, וכעת הפוקוס הוא על ביטל השאלתו לטורקים, כשיש אופטימיות שהעסקה אכן תצא לפועל.

תמי אברהם (IMAGO)תמי אברהם (IMAGO)

# על פי דיווח ב’מארקה’, אתלטיקו מדריד מעוניינת בחלוצה של פ.ס.ז’ גונסאלו ראמוס, והיא רואה אותו כמחליף לאחד מבין אנטואן גריזמן ואלכסנדר סורלות’. הספרדים כבר מתחילים בעבודה מוקדמת על העסקה, כשנראה שראמוס עצמו ירצה במעבר עקב מעמדו בבית צרפת.

גונסאלו ראמוס (IMAGO)גונסאלו ראמוס (IMAGO)

# פבריציו רומאנו ודייויד אורנסטין מיישרים קו על כך שארסנל הגיעה לסיכום עם מארסיי על השאלתו של הכישרון הצעיר איתן נוואנרי עד לסיום העונה. הצרפתים יכסו את שכרו לכל התקופה, וישלמו על ההעברה סכום של ארבעה מיליון אירו שמתבסס על מספר ההופעות שירשום.

