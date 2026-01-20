יום שלישי, 20.01.2026 שעה 17:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"מעדיף לשתות אקונומיקה מאשר לבוא לחולון"

המתיחות ממשיכה: הכוכב של בני הרצליה אלייז'ה סטיוארט עקץ ברשת החברתית לאחר שאוהדי חולון קראו לו להצטרף לסגולים, כשהשיב בצורה צינית במיוחד

|
אלייז'ה סטיוארט חודר (רועי כפיר)
אלייז'ה סטיוארט חודר (רועי כפיר)

אלייז'ה סטיוארט בולט בתקופה האחרונה בפעילותו ברשתות החברתיות ולא מהסוג השקט. זה החל לפני המשחק מול נס ציונה, אז פרסם תמונה עם אימוג'י ליצן על פניו של שון דוסון, וכעת הגיע תורם של אוהדי הפועל חולון לחטוף עקיצה נוספת.

המתיחות בין סטיוארט לקהל הסגול אינה חדשה. כבר בעונה שעברה, במהלך סדרת רבע גמר הפלייאוף, נוצרו לא מעט חיכוכים ואמוציות, ומאז נראה שהשחקן לא שכח ולא סלח. גם הרחק מהמגרש, הוא ממשיך להעביר מסרים דרך האינסטגרם.

בפוסט שפרסם לאחרונה, אחד מאוהדי חולון הגיב לו בקריאה לעבור לשורות הקבוצה, אך סטיוארט לא נשאר חייב והשיב בצורה צינית במיוחד: "אני מעדיף לשתות אקונומיקה".

