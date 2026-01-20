מנהלת הליגה בכדורסל יצאה להגנת השופטים

הרוחות מסרבות להירגע במכבי ראשון לציון אחרי ההפסד הכואב למכבי רמת גן במחזור האחרון, כשכזכור הקבוצה יצאה נגד החלטות השיפוט, אשר הובילו להרחקת קאליל אחמד ודי ג’יי ברנס, בנוסף לעבירה טכנית מצד ג’יי ג’יי קפלן.

מנהלת הליגה יצאה להגנת החלטת השופטים, ובמכתב שהוציאה נכתב: “מנהלת ליגת ווינר סל מבקשת להביע תמיכה באיגוד השופטים, שופטי הליגה ואיגוד הכדורסל על פרסום הדו״ח המקצועי והמפורט בנוגע לאירוע החריג במשחק בין מכבי ראשון לציון למכבי רמת גן.

“הדו״ח משקף התנהלות אחראית, יסודית ושקופה של הוועדה המקצועית באיגוד השופטים, שאינה מתעלמת מטעויות, מנתחת אותן לעומק ומציגה מסקנות ברורות, גם כאשר מדובר באירוע מורכב, טעון ורב משתתפים.

לאחר הארכה: רמת גן עם 87:99 על ראשל"צ

“טעויות הן חלק בלתי נפרד ממשחק הכדורסל, ובוודאי באירועים מסוג זה, המתרחשים בזמן אמת, תחת לחץ גבוה ולעיתים גם במגבלות טכנולוגיות שאינן מיטביות. הדרך שבה בחר איגוד השופטים להתמודד עם האירוע באמצעות ניתוח וידאו מקיף, בחינה מקצועית והפקת לקחים היא הדרך הנכונה והראויה.

“מנהלת הליגה מביעה אמון מלא באיגוד השופטים ובשופטי ליגת ווינר סל, ותמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עימם, לרבות קידום ושיפור הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות צוותי השיפוט, מתוך מטרה משותפת לשפר את איכות קבלת ההחלטות ולשמור על הוגנות, מקצועיות וכבוד למשחק.

“שקיפות ובקרה אינן מחלישות את מערכת השיפוט, הן מחזקות אותה, ותורמות לאורך זמן לחיזוק אמון הציבור, הקבוצות והשחקנים בכדורסל הישראלי”.

בוטל האישום נגד אחמד, הקנס יעמוד בעינו

לאור דו"ח הוועדה המקצועית של איגוד השופטים, החליט תובע האיגוד לבטל את כתב האישום נגד שחקן מכבי ראשון לציון קאליל אחמד, שכאמור הורחק במהלך אותו המשחק נגד מכבי רמת גן. הקנס האוטומטי בגובה 12,000 ש"ח עומד בעינו ואין בסמכות אף גורם לבטלו.