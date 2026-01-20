יום שלישי, 20.01.2026 שעה 15:20
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
4313-3218לאנס1
4215-4018פאריס סן-ז'רמן2
3519-4118מארסיי3
3318-2718ליון4
3225-3318ליל5
3125-3018ראן6
2722-2818שטרסבורג7
2623-2918טולוז8
2333-2818מונאקו9
2229-2418ברסט10
2225-2018אנז'ה11
2230-2318לוריין12
1932-2418פ.צ. פאריס13
1924-1618לה האבר14
1835-2118ניס15
1430-1718נאנט16
1228-1418אוקזר17
1240-1918מץ18

העונש של בארסה לדרו לאחר שהודיע שהוא עוזב

לאור דרישתו להיפרד מהמועדון, הוא לא מתאמן עם הבוגרים ולא שובץ למסגרת אימונים, ובמקום זה מתאמן לבד וללא צוות מקצועי צמוד. והאם מחירו ישתנה?

|
דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

ברצלונה נכנסה לסחרור סביב עתידו של הקשר ההתקפי הצעיר דרו, לאחר שהשחקן בן ה-18 הודיע באופן חד וברור על רצונו לעזוב את המועדון כבר בחלון ההעברות של ינואר. ההחלטה, שהפתיעה את ראשי הקבוצה, יצרה מתיחות חריגה והובילה לשורת צעדים לא שגרתיים כלפי מי שנחשב עד לא מזמן לאחת ההבטחות הגדולות של מחלקת הנוער.

מאז שהודיע ביום שישי האחרון על רצונו לעזוב, דרו אינו מתאמן עם הקבוצה הבוגרת ואף לא שובץ למסגרת אימונים אחרת במועדון. בפועל, הוא מתאמן לבדו במתחם האימונים, ללא צוות מקצועי צמוד. מדובר בצעד שממחיש את עומק האכזבה במועדון מהמהלך של השחקן, ובעיקר אצל האנזי פליק, שראה בו חלק מהתוכניות לעונה הנוכחית והביע אמון ביכולותיו.

למרות זאת, בברצלונה מבהירים כי כל עוד דרו חתום על חוזה עד יוני 2027 ולא חתם בקבוצה אחרת, אין מניעה שימשיך להשתמש במתקני המועדון. עם זאת, האווירה סביבו רחוקה מלהיות חיובית, והעזיבה הצפויה אינה מתנהלת ברוח טובה. מעבר להוצאה מהאימונים הקבוצתיים, הוחלט שלא להעניק לשחקן סיוע כלכלי כלשהו בתהליך הפרידה.

פליק ודרו (IMAGO)פליק ודרו (IMAGO)

ברקע הדברים עומדות שיחות מתקדמות עם מספר מועדונים בכירים באירופה, בעיקר מגרמניה, אנגליה וצרפת, כאשר ההצעה המובילה מגיעה מפאריס סן ז'רמן, שהציעה לדרו חוזה עד 2030. אף שהמשא ומתן מתקדם, העסקה טרם הושלמה, ולכן השחקן ממשיך להגיע מדי יום למתחם האימונים בברצלונה, ממתין לסגירת היעד הבא.

במועדון מודים כי "טריקת הדלת" של דרו גרמה לפגיעה קשה. גם המאמן וגם המנהל הספורטיבי לא ציפו למהלך כזה, אם כי בדיעבד מודים שלא נעשה מספיק בשבועות האחרונים כדי לשדר לשחקן ביטחון בעתידו. הנתונים מדברים בעד עצמם, דרו רשם מעט יותר מ-150 דקות בלבד בכל המסגרות העונה, ובסביבתו ציפו למעמד משמעותי יותר.

המחיר של דרו ישתנה?

בנוסף, ימים ספורים לאחר שמלאו לו 18, לא הונחה בפניו הצעה קונקרטית להארכת חוזה או לשדרוג תנאיו, מלבד איתות כללי על כוונה לבחון מחדש את ההסכם. התחושה שנוצרה אצל השחקן ואנשיו הייתה של חוסר ודאות, וזו האיצה את קבלת ההחלטה לעזוב.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

עם זאת, בברצלונה לא מוותרים ומנסים למצות עד תום את המו"מ. סעיף השחרור של דרו עומד על 6 מיליון אירו, אך במועדון מבקשים להימנע ממימושו ולסגור את העסקה באמצעות העברה שתניב סכום גבוה יותר. היעד שהוצב הוא הכנסה של לפחות כ-10 מיליון אירו, כפיצוי על עזיבה שנחשבת לאכזבה מקצועית משמעותית.

התקווה היא לשחזר מודל שכבר עבד בעבר מול אותו יריב פוטנציאלי (אוסמן דמבלה לפ.ס.ז’), עסקה שנחתמה ברגע האחרון והביאה לקופת המועדון סכום גבוה משמעותית מסעיף השחרור. בין אם היעד יהיה פאריס, מנצ'סטר סיטי או דורטמונד, ברצלונה תנסה להוציא מהמהלך תמורה כלכלית שתמתן את הפגיעה.

בימים האחרונים נכנסו לתמונה גם קברניטי חדר ההלבשה, שניסו לרכך את הסיטואציה ולאפשר לדרו להמשיך להתאמן במתחם. לאחר התערבותם, חזר המאמן בו מכוונה ראשונית למנוע את כניסתו למתקנים, וכעת השחקן ממשיך בשגרה אישית, ממתין להודעה הרשמית על היעד הבא בקריירה שלו, בזמן שהמועדון מנסה לסגור את הפרשה בתנאים הטובים ביותר האפשריים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */