העונש של בארסה לדרו לאחר שהודיע שהוא עוזב

ברצלונה נכנסה לסחרור סביב עתידו של הקשר ההתקפי הצעיר דרו, לאחר שהשחקן בן ה-18 הודיע באופן חד וברור על רצונו לעזוב את המועדון כבר בחלון ההעברות של ינואר. ההחלטה, שהפתיעה את ראשי הקבוצה, יצרה מתיחות חריגה והובילה לשורת צעדים לא שגרתיים כלפי מי שנחשב עד לא מזמן לאחת ההבטחות הגדולות של מחלקת הנוער.

מאז שהודיע ביום שישי האחרון על רצונו לעזוב, דרו אינו מתאמן עם הקבוצה הבוגרת ואף לא שובץ למסגרת אימונים אחרת במועדון. בפועל, הוא מתאמן לבדו במתחם האימונים, ללא צוות מקצועי צמוד. מדובר בצעד שממחיש את עומק האכזבה במועדון מהמהלך של השחקן, ובעיקר אצל האנזי פליק, שראה בו חלק מהתוכניות לעונה הנוכחית והביע אמון ביכולותיו.

למרות זאת, בברצלונה מבהירים כי כל עוד דרו חתום על חוזה עד יוני 2027 ולא חתם בקבוצה אחרת, אין מניעה שימשיך להשתמש במתקני המועדון. עם זאת, האווירה סביבו רחוקה מלהיות חיובית, והעזיבה הצפויה אינה מתנהלת ברוח טובה. מעבר להוצאה מהאימונים הקבוצתיים, הוחלט שלא להעניק לשחקן סיוע כלכלי כלשהו בתהליך הפרידה.

פליק ודרו (IMAGO)

ברקע הדברים עומדות שיחות מתקדמות עם מספר מועדונים בכירים באירופה, בעיקר מגרמניה, אנגליה וצרפת, כאשר ההצעה המובילה מגיעה מפאריס סן ז'רמן, שהציעה לדרו חוזה עד 2030. אף שהמשא ומתן מתקדם, העסקה טרם הושלמה, ולכן השחקן ממשיך להגיע מדי יום למתחם האימונים בברצלונה, ממתין לסגירת היעד הבא.

במועדון מודים כי "טריקת הדלת" של דרו גרמה לפגיעה קשה. גם המאמן וגם המנהל הספורטיבי לא ציפו למהלך כזה, אם כי בדיעבד מודים שלא נעשה מספיק בשבועות האחרונים כדי לשדר לשחקן ביטחון בעתידו. הנתונים מדברים בעד עצמם, דרו רשם מעט יותר מ-150 דקות בלבד בכל המסגרות העונה, ובסביבתו ציפו למעמד משמעותי יותר.

המחיר של דרו ישתנה?

בנוסף, ימים ספורים לאחר שמלאו לו 18, לא הונחה בפניו הצעה קונקרטית להארכת חוזה או לשדרוג תנאיו, מלבד איתות כללי על כוונה לבחון מחדש את ההסכם. התחושה שנוצרה אצל השחקן ואנשיו הייתה של חוסר ודאות, וזו האיצה את קבלת ההחלטה לעזוב.

דרו (IMAGO)

עם זאת, בברצלונה לא מוותרים ומנסים למצות עד תום את המו"מ. סעיף השחרור של דרו עומד על 6 מיליון אירו, אך במועדון מבקשים להימנע ממימושו ולסגור את העסקה באמצעות העברה שתניב סכום גבוה יותר. היעד שהוצב הוא הכנסה של לפחות כ-10 מיליון אירו, כפיצוי על עזיבה שנחשבת לאכזבה מקצועית משמעותית.

התקווה היא לשחזר מודל שכבר עבד בעבר מול אותו יריב פוטנציאלי (אוסמן דמבלה לפ.ס.ז’), עסקה שנחתמה ברגע האחרון והביאה לקופת המועדון סכום גבוה משמעותית מסעיף השחרור. בין אם היעד יהיה פאריס, מנצ'סטר סיטי או דורטמונד, ברצלונה תנסה להוציא מהמהלך תמורה כלכלית שתמתן את הפגיעה.

בימים האחרונים נכנסו לתמונה גם קברניטי חדר ההלבשה, שניסו לרכך את הסיטואציה ולאפשר לדרו להמשיך להתאמן במתחם. לאחר התערבותם, חזר המאמן בו מכוונה ראשונית למנוע את כניסתו למתקנים, וכעת השחקן ממשיך בשגרה אישית, ממתין להודעה הרשמית על היעד הבא בקריירה שלו, בזמן שהמועדון מנסה לסגור את הפרשה בתנאים הטובים ביותר האפשריים.