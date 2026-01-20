יום שלישי, 20.01.2026 שעה 15:22
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"רובן נבש רוצה לחתום מיידית בריאל מדריד"

דיווח בספרד: קשר נבחרת פורטוגל ואל הילאל רוצה להצטרף לבלאנקוס בינואר, אך ההנהלה של הלבנים אינה משוכנעת לגבי החתמתו ויש במועדון ספקות לגביו

|
רובן נבש (IMAGO)
רובן נבש (IMAGO)

ריאל מדריד עדיין יכולה לזכות בתארים משמעותיים העונה. היא נמצאת בליגת האלופות ומפגרת בנקודה אחת בלבד אחרי ברצלונה בלה ליגה, וקבוצתו של אלברו ארבלואה שואפת לחגוג בכיכר סיבלס בחודש מאי. כשחלון ההעברות של החורף עדיין פתוח, רבים סבורים שהיא צריכה לבצע מהלך ולהחתים קשר או בלם.

לפי אנטון מאנה ב'קדנה סר', שם אחד בולט מעל כולם כמועמד אפשרי להצטרף לריאל מדריד בחלון ההעברות הנוכחי, רובן נבש. העיתונאי עצמו מציין כי חלק מאנשי הצוות המקצועי במועדון סבורים שיש צורך בקשר יצירתי, אך ההנהלה אינה שוקלת לבצע החתמות, כפי שדווח ב'אס'.

"רובן נבש רוצה לחתום בריאל מדריד בחלון ההעברות של החורף. הצוות המקצועי במחלקת הכדורגל מאמין שהקבוצה צריכה להתחזק בקישור, אבל להנהלה יש ספקות לגבי היכולת שלו, והעובדה שהחוזה שלו מסתיים ביוני גורמת לה לא לראות צורך לשלם דמי העברה עליו בינואר. לשחקן יש הצעת חידוש חוזה אטרקטיבית מאוד מאל הילאל, אבל הוא רוצה לשחק בריאל מדריד", אמר.

נותר עדיין יותר משבוע עד לסגירת חלון ההעברות, ובהיעדר התפתחויות מפתיעות, נראה שבסופו של דבר ריאל מדריד לא תבצע החתמות. רובן נבש הציע את עצמו למועדון, אך במדריד אינם שוקלים לצרף אותו.

