"כוונתי הייתה להפריד, חשוב לשמור על אחדות"

כשהצרות עולות, גם הבעיות מתחילות לצוף. בסיום המשחק אתמול (שני), בו הפועל חיפה הפסידה 3:1 לעירוני קריית שמונה, התרחש עימות בין אוהדי הקבוצה לשחקנים, כששוער הקבוצה שעלה מהספסל במהלך המשחק, ניב אנטמן, מצא את עצמו מפריד בין הצדדים.

אנטמן פרסם היום הודעה באינסטגרם בה הוא כתב: “אתמול בסיום המשחק ארע מקרה לא נעים שאליו אני רוצה להתייחס. ראשית, אנחנו השחקנים מבינים את הכאב של האוהדים שמלווים אותנו ותומכים בנו בכל אצטדיון ובכל מזג אוויר. אתמול בסוף המשחק היה אירוע שיצא מפרופורציה בלהט הדברים, מספר דקות לאחר ההפסד שכואב לכולנו.

“כוונתי הייתה להפריד בין אוהד לשחקן ולא לתת למקרה להתלקח, אם מישהו נפגע ממני, זו לא הייתה כוונתי. בתקופה כזאת חשוב לשמור על אחדות ולהתרכז במטרה אחת בלבד, לקחת את המועדון למקום טוב יותר שהוא ראוי לו. כמי שגדל במועדון וגאה ללבוש את החולצה האדומה, התמיכה שלכם, הקהל חשובה לנו, נעשה הכל להחזיר לכם במשחק הקרוב. יאללה הפועל”.

ניב אנטמן (שחר גרוס)

ההפסד לקריית שמונה הצטרף לתקופה פחות טובה בה נמצא המועדון, כשהוא במרחק ארבע נקודות בלבד מהמקום הלפני אחרון, המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, בו נמצאת כרגע הפועל ירושלים.