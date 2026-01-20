ר"ג תקדיש את המשחק הקרוב לליאור ליובין ז"ל

מכבי רמת גן תקדיש את משחק הליגה הקרוב שלה נגד מכבי תל אביב, שייערך ביום ראשון, זאת במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל, לזכרו של שחקן העבר של הקבוצה ליאור ליובין ז”ל. ליובין הלך לעולמו לפני כשנתיים ממחלת הסרטן, כשהוא רק בן 46.

הקבוצה תעלה עם גופיות משחק רטרו שמעוצבות בסגנון הגופיות בהן שיחק ליאור במדי הקבוצה בסדרת גמר הפלייאוף בעונת 2001/02, כשגם שם זה התרחש נגד הצהובים. זו הייתה עונתו האחרונה לפני שעבר לשחק במדי אותה יריבה.

ליובין ז"ל עשה את צעדיו הראשונים בכדורסל במכבי רמת גן ובנבחרת תיכון בליך אותה הוביל ב-1995 לזכייה בתואר אלופת בתי הספר העל יסודיים ולמקום השלישי באליפות העולם לבית הספר התיכוניים. בעונתו האחרונה במכבי רמת גן, הצעיד ליובין ז"ל את קבוצתו, תחת שרביטו של המאמן ארז אדלשטיין לגמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב בו ניצחה מכבי תל אביב 0:3.

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת הקדשה לליאור ליובין ז"ל (באדיבות המועדון)

באותה עונה הוא קלע 12.9 נקודות בממוצע למשחק והוכתר למלך האסיסטים והחטיפות בליגת העל. בסיום עונה זו עבר למכבי תל אביב, ממנה עבר להפועל תל אביב ובהמשך שיחק בשלוש קבוצות באירופה.

בקריירת האימון שלו שימש ליובין ז"ל כעוזרו של עודד קטש בגלבוע גליל, בנבחרת ישראל, במכבי תל אביב ובפנאתינייקוס היוונית. כמאמן ראשי אימן בהפועל חולון, מכבי אשדוד, נס ציונה והפועל באר שבע.

חן שניידרמן, יו"ר המועדון אמר: "כולנו מרגישים אובדן עמוק של חבר ודמות שהיוותה מצפן ערכי עבורנו. ליאור, שהיה סמל לאצילות נפש, הותיר אחריו חלל עצום. הוא ייצג מקצוענות ללא פשרות משולבת באנושיות יוצאת דופן. הגעגוע אליו גדול, מה שמעיד על הקשר המיוחד שהיה לנו. המועדון ממשיך להנציח את זכרו בדרכים שונות מתוך הבנה שרוחו של ליאור היא חלק בלתי נפרדת מהזהות של המועדון".