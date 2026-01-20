כדאי מאוד להכיר: המחיר של גבאי ורטנר בפנטזי

עוד מחזור חלף לו בפנטזי ליגת העל, מחזור שבו קיבלנו ניצחון ענק 1:4 של מכבי חיפה על מכבי תל אביב, שממנו גם יצא מצטיין המחזור בפנטזי, פייר קורנו. בית"ר ירושלים המשיכה לנצח ובבלומפילד קיבלנו דרמה כשהפועל תל אביב גברה 1:2 על הפועל באר שבע בתוספת הזמן. הנה המצטיינים של המחזור והנבחרת שניצחה.

במכבי חיפה מי שסיים עם הכי הרבה נקודות הוא המגן פייר קורנו, עם הופעה מגוונת של שני בישולים, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 חטיפות, 4 תיקולים ו-3 הרחקות כדור ו-18 נקודות. מיכאל אוחנה שכבש ונבות רטנר שבישל סיימו עם 8 נקודות כל אחד, ניב גבאי וגיא מלמד גם כן עם שערים ו-6 נקודות כל אחד וקנג'י גורה עם גול ו-6 מסירות מפתח סיים עם 12 נקודות. בצד הצהוב קווין אנדרדה שבישל והוסיף 4 תיקולים ו-3 מסירות מפתח סיים בכל זאת עם 9 נקודות, ושגיב יחזקאל שהבקיע והוסיף 2 מסירות מפתח סיים עם שמונה נקודות.

שגיב יחזקאל מול פייר קורנו (עמרי שטיין)

אגב, ניתן למצוא מציאות בפנטזי בסגל מכבי חיפה, כשהפעם מול מכבי תל אביב בלטו לטובה נבות רטנר (עלות של 5 מיליון במשחק) וניב גבאי עם 4 מיליון בלבד. נזכיר שינון פיינגזיכט, דניאל דרזי וגם אלעד אמיר שלמרבה הצער נפצע מול הצהובים, עולים רק 4 מיליון כל אחד. המצטיין קורנו כבר יקר יותר עם עלות של 10 מיליון, אבל כבר הספיק להביא 100 נקודות העונה בפנטזי. נוסיף שמצטיין הפנטזי של הירוקים העונה הוא יילה בטאיי עם 126, ואחריו איתן אזולאי עם 115.

ב-1:2 הדרמטי של הפועל תל אביב על באר שבע, לויזוס לויזו הצטיין עם 8 נקודות אצל המארחת, כשמצטיין המשחק הגיע דווקא מהצד השני, קינגס קאנגווה עם 12 נקודות בזכות שער, 5 מסירות מפתח ושני תיקולים.

בבית"ר ירושלים כובש הצמד דור חוגי היה מעל כולם עם 10 נקודות, עומר אצילי עם בישול, 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים סיים עם 9 נקודות ובוני אמיאן מהפועל פתח תקווה תרם 8 נקודות בצד השני עם גול, 3 דריבלים, 2 חטיפות ו-4 תיקולים.

דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)

בהפועל ירושלים שגברה 0:2 על עירוני טבריה, איליי מדמון עם שער, בישול ו-13 נקודות ואווקה אשטה עם גול ו-10 נקודות שווים אזכור, ראם טל וטימוטי אוואני ממ.ס אשדוד סיימו עם 12 נקודות כל אחד בתיקו המאופס מול בני ריינה ויאיר מרדכי עם גול ובישול כיכב בניצחון 1:3 של עירוני קריית שמונה על הפועל חיפה עם 12 נקודות. אלון אזוגי המשיך בעונה הנהדרת שלו ב-1:2 של בני סכנין על מכבי נתניה עם שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים, 3 הרחקות ו-10 נקודות שיצר. מוסטא שייח יוסף עם גול ובישול תרם 9 נקודות בקבוצה המנצחת.

את הדירוג הכללי עבר להוליך “11 קטנטנים” עם 1,624 נקודות, פער של 14 נקודות בלבד מהמקום השני. מנצח המחזור ה-19 הוא עמיקו ירוק עם 99 נקודות, זה ההרכב שלו שניצח: נדב זמיר, שי בן דוד, אלון אזוגי, רון אונגר, פייר קורנו, מיכאל אוחנה, קינגס קאנגווה, ירדן שועה, לויזוס לויזו, דן ביטון ועומר אצילי (קפטן).