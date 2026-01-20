נוער, זרים וצעירים: מאחורי הגעת אבשלום לגליל

על פניו, עידן אבשלום לא מחזיק ברזומה מאוד עשיר ומרשים כמאמן ראשי בליגת העל, כך שהמינוי שלו למאמן החדש של הפועל גליל עליון, כשבמועדון נמצא כרגע כבר אבישי גורדון שמשמש כמאמן מאז שנת 2015 ומבוגר מאבשלום בכשש שנים, הרים הרבה גבות. הרי אבשלום שימש כמאמן ראשי בפועל רק בשנתיים הקודמות באליצור נתניה ובעונתו היחידה בליגת העל זה גם נגמר בירידת ליגה.

אז למה בכל זאת החליטו בגליל ללכת על אבשלום? הסיבות לכך מגוונות. ראשית, בגליל מדגישים כי אבשלום לא הונחת מעל ראשו של גורדון, אלא גורדון בעצמו דחף להבאת מאמן נוסף, שיסייע בהוצאת הקבוצה ממצבה הקשה בתחתית הליגה ובעצמו תמך בהבאת אבשלום.

שנית, בגליל חיפשו מאמן שמוכן להגיע צפונה ולשהות באזור לפחות למרבית השבוע. מאמנים אחרים לא ששו להגיע לגליל, או התנו את הגעתם בכך שימשיכו להתגורר במרכז. אבשלום כבר קיבל דירה בגליל העליון וישהה עם הקבוצה למרבית ימי השבוע. בגליל מדגישים כל הזמן את החשיבות של החיבור לקהילה ולאזור. יושב ראש הקבוצה, טמיר אברהמס, אף אמר זאת בראיון ל-ONE בעונה שעברה.

רז אדם (ניסן עייש)

שלישית, אבשלום נחשב מומחה בפיתוח שחקנים צעירים. הוא בעל אקדמיית פיתוח השחקנים, ‘שחקן אמיתי’, שבין היתר עברו אצלה תמיר בלאט ובן שרף. בגליל מקווים שנוכחותו של אבשלום תמשוך לקבוצה שחקנים צעירים שירצו להתקדם ולהתפתח וכן בונים על אבשלום שיעזור להקים ולפתח את קבוצת הנוער של המועדון.

רביעית, אבשלום נחשב לבעל קשרים מצוינים עם סוכני שחקנים ולבעל יכולת לגלות זרים טובים ולהביא אותם לגליל. זה לא סוד שבמועדון מחפשים לחזק את הקבוצה בזרים נוספים ובגליל מאמינים שאבשלום יסייע מאוד באיתור זרים איכותיים, שישדרגו את המועדון ויסייעו לו להיאשר בליגה.

הבכורה של אבשלום אתמול (שני) הייתה פחות מוצלחת. הקבוצה נתנה פייט בלב המושבה, אך נוצחה 83:74. אבשלום סיכם: "אהבתי את הגישה של השחקנים שלי. מבחינתי זה היה אימון וחצי כדי להראות שאנחנו פה ובאים לנצח. אהבתי עת הגישה ועכשיו צריכים להביא ניצחונות”. הגליל עדיין עם שני ניצחונות בלבד מ-13 משחקים, אך במועדון מאמינים כי השעה ממש לא מאוחרת ובטוחים כי אבשלום יכול לסייע לקבוצה להישאר בליגה וגם לפתח אותה לעתיד.