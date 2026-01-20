במכבי פ"ת לא אהבו את זה שבזיע שותף נגדם

אכזבה במכבי פתח תקווה לאחר תוצאת התיקו אמש (שני) 0:0 מול מ.ס כפר קאסם, כאשר לאחר שני סיבובים, המלאבסים עדיין לא הצליחו לנצח את הקבוצה של טאלב טוואטחה ורשמו משחק שני ברציפות ללא ניצחון.

במועדון לא אהבו את העובדה שנואף בזיע, שאמור לעבור לפ"ת, שותף במשך מחצית. ההבנה והסיכום הכללי לטענת אנשי פ"ת, היה שהקשר, שיצטרף בימים הקרובים, לא ישותף והעסקה לא נחתמה קודם לכן לצורך ההוגנות. למרות זאת, המלאבסים לא יחדלו מהעסקה.

"זה היה משחק לא טוב שלנו. גם הם הגיעו לכמה הזדמנויות ויכלו להביך אותנו", אמרו במועדון, כאשר נכון לרגע זה, מלבד צירופו של איתן טיבי, שהגיע בסמוך לחלון ההעברות ושל בזיע, בשלב זה פ"ת לא מתכוונת לצרף שחקן נוסף.

שחקני מכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)

אם יגיע שחקן נוסף, מדובר בעידן ברנס מעירוני טבריה, השייך להפועל ת"א. אם תבוצע עסקה בנושא, היא תהיה עסקת מכירה, כאשר בפ"ת הבהירו שיהיו מוכנים לשלם לאדומים את הסכום שהם שילמו למכבי נתניה בקיץ, המוערך ב-225,000 שקלים.