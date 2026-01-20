יום שלישי, 20.01.2026 שעה 13:21
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

ההתאחדות אישרה לנאור לשחק בנבחרת ליטא

אחרי אישורו של הקשר, בהתאחדות נענו לבקשה של ההתאחדות הליטאית למעבר. עד היום הרכש הטרי של לאריסה היוונית שיחק בנבחרת ישראל רק במשחק ידידות

|
גוני נאור חותם בלאריסה (פרטי)
גוני נאור חותם בלאריסה (פרטי)

ההתאחדות לכדורגל אישרה היום (שלישי) לגוני נאור לייצג את נבחרת ליטא. זה קרה אחרי שההתאחדות הליטאית הגישה בקשה רשמית לצרף לנבחרתה את הקשר הישראלי בן ה-26, ואחרי שהוא אישר כי הבקשה היא על דעתו, בהתאחדות הסכימו.

נאור לא רשם הופעה רשמית במדי נבחרת ישראל, אך כן יש לו הופעה במפגש ידידות. הקשר זומן לפגרה ביוני 2024 ולא שיחק בהפסד 3:0 נגד נבחרת הונגריה, וכעבור שלושה ימים הוא קיבל 25 דקות ב-0:4 על נבחרת בלארוס. יש לנאור גם שלוש הופעות בנבחרת עד גיל 18 ועוד שלוש הופעות בנבחרת עד גיל 17.

רק אתמול נאור השלים את מעברו ללאריסה מהליגה היוונית, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הוא הושאל ממכבי חיפה ללאריסה עד תום העונה וקיבל את החולצה מספר 15.

גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור (עמרי שטיין)

נאור קיבל דקות משחק בתחילת העונה תחת דייגו פלורס והיה דומיננטי תחתיו, אך הקרדיט שלו פחת מאז שברק בכר חזר לחיפה. הוא מגיע ללאריסה בה שיחקו סלים טועמה ושמעון אבוחצירא בעברם, ושכיום נמצאת במקום ה-12 מתוך 14 בליגה היוונית.

את הקריירה שלו החל נאור בהפועל ירושלים, ממנה הגיע לחיפה בינואר 2023. הוא חתם אז לשנתיים וחצי, אבל הושאל בקיץ 2024 להפועל ת"א. אחרי חזרתו לירוקים הוא הושאל שוב, כאמור, ללאריסה.

