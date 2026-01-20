יום שלישי, 20.01.2026 שעה 12:38
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ראפיניה חוזר, לאמין ימאל ייעדר, פראן טורס פצוע

ברצלונה מחר ב-22:00 מול סלביה פראג ללא מספר 10 המושעה והכריש שלא ישחק ביתר שלב הליגה. גם קאנסלו בחוץ, טר שטגן לא טס בשביל להסדיר את השאלתו

|
פראן טורס (IMAGO)
פראן טורס (IMAGO)

ברצלונה מקבלת בחזרה את ראפיניה למשחק מול סלביה פראג מחר (רביעי, 22:00) בליגת האלופות, אבל היא תחסר שחקנים משמעותיים. החדשות הטובות מגיעות מכיוונו של הברזילאי, שהתאושש מהמכה שספג בסוף השבוע האחרון אחרי שנח מול ריאל סוסיאדד.

מנגד, האנזי פליק ייאלץ להסתדר ללא לאמין ימאל, שייעדר בשל עונש השעיה. גם פראן טורס נשאר בברצלונה עקב רגישות בשריר הירך האחורי, במועדון העדיפו שלא לקחת סיכון והוא צפוי להיעדר כעשרה ימים, מה שאומר שהוא לא ישחק גם במחזור האחרון של ליגת האלופות מול קופנהאגן וגם בתווך מול אוביידו בליגה. השניים מצטרפים לנעדרים ארוכי הטווח, גאבי ואנדראס כריסטנסן.

סוגיה מעניינת נוספת נוגעת לרכש החורף, ז'ואאו קאנסלו. המגן הפורטוגלי בן ה-31, שכבר רשם הופעת בכורה מחודשת בליגה ובגביע, לא יוכל לעזור לחבריו בפראג מאחר שאינו רשום לשלב זה של ליגת האלופות. קאנסלו יוכל ליטול חלק במפעל רק החל משלבי הנוקאאוט.

ראפיניה (IMAGO)ראפיניה (IMAGO)

טר שטגן לא יטוס

גם השוער השלישי, מארק אנדרה טר שטגן, לא נכלל בסגל. בארסה אישרה לקפטן שלה לא לנסוע לצ'כיה כדי להשלים את הליכי השאלתו לג'ירונה, שם ישחק עד לסיום העונה הנוכחית.

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

בעקבות זאת, מי שמשלימים את הסגל הם מספר שחקנים צעירים מקבוצת המילואים, ביניהם בולט שמו של הקיצוני דני רודריגס. עבורו מדובר ברגע מרגש במיוחד: בעונה שעברה הוא ערך את הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת מול ויאדוליד, אך נאלץ לעזוב את המגרש בשל פציעה בכתף. כעת, כשהוא מגיע לאחר שכבש ב-0:4 של ברצלונה אתלטיק מול אנדראץ', הוא מקווה לקבל דקות משמעותיות גם בזירה האירופית.

