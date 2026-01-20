"קיבלו יפה את ארד, יטוס איתם כבר לאירופית"

אחרי שהוא סיים את חוזהו בקייראט אלמטי, וחתם תקופה מוצלחת מאוד בקזחסטן, שכללה שתי אליפויות והעפלה היסטורית לליגת האלופות, עופרי ארד חתם היום (שלישי) רשמית בסטיאווה בוקרשט. הסוכן שלו, גלעד קצב, עלה בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE לספר על הפרטים.

איפה אתה עכשיו?

”ברומניה, אני חושב שזאת חתימה גדולה לארד”.

מה אתה יכול להגיד על החתימה?

”קיבלו אותנו מאוד יפה. מועדון ענק. כבר מחר הוא יטוס איתם לליגה האירופית. היו הצעות מהליגה הסינית אבל עופרי בחר באירופה. מקווה שהוא יצליח”.

גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד (פרטי)

מה עם ניקיטה סטויאנוב?

”בשלב הזה הוא צריך לסיים את העונה בדינמו. הוא עושה עונה מצויינת בקבוצה מעולה”.

רן יזמין את ניקיטה לנבחרת?

”צריך לשאול את רן. הוא בא לראות אותו. יש הרבה חברה צעירים טובים בארץ”.

אתה קשור גם לגוני נאור. איך הוא מגיע לנבחרת ליטא? מה היה שם?

”יש לו דרכון ליטאי. החליטו להזמין אותו. הוא אישיות מדהימה”.

גוני נאור (עמרי שטיין)

זה בגלל שבנבחרת ישראל לא סופרים אותו?

”הייתה לו הזדמנות להגיע לליטא וזה מה שהוא עשה. זו פרשנות שלך”.

איך אתה רואה את העתיד של גוני נאור?

”יש פה ויתור והקרבה מבחינתו. ליגה יוונית, קבוצת תחתית. אני חושב שתמיד תהיה לו אופציה בישראל”.

מה ההעברה הבאה שאתה עושה בחלון הזה?

”אני מקווה שבסוף נצליח להוציא עוד שחקנים לחו”ל”.