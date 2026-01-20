יום שלישי, 20.01.2026 שעה 12:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"הניצחון הכי חשוב העונה": שביעות רצון בק"ש

הצפוניים חיברו לראשונה העונה שני ניצחונות ברצף ומרוצים מהאופי, מחמאות למרדכי שזוכה להתעניינות ב-MLS. הרכש החדש פאצ'קו צפוי לנחות מחר בישראל

|
שחקני קריית שמונה בעננים (שחר גרוס)
שחקני קריית שמונה בעננים (שחר גרוס)

שביעות רצון גדולה בעירוני קריית שמונה, לאחר הניצחון 1:3 אמש (שני) על הפועל חיפה, כאשר לראשונה העונה הקבוצה של שי ברדה הצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים בליגה והשחקנים הקדישו למאמן את הניצחון, לאחר פטירת אביו עמנואל ז"ל בתחילת השבוע שעבר.

מלבד העובדה ששמרה על הפער מהקו האדום, ק”ש חלפה על פני יריבתה מהכרמל במפגש ועל פני מ.ס אשדוד בטבלה, רגע לפני מפגשים קשים מול הפועל ב"ש בחוץ ומול מכבי ת"א בבית. בקבוצה שמחו מכך שהצליחו למחוק פיגור בפעם הרביעית העונה. “זה הניצחון הכי חשוב שלנו העונה עד כה”, אמרו במועדון.

לאחר שסבל מרגישות במפשעה, אדריאן אוגריסה, המבקיע הבולט של הקבוצה, השתלב רק מהספסל כאשר מי שבלט הוא הקשר יאיר מרדכי, שממשיך בעונה המצוינת שלו עם שער ובישול ומאזנו עלה לחמישה שערי ליגה וארבעה בישולים, מאזן נאה במיוחד.

שי ברדה: "ניצחון של המון אופי"

מרדכי, שמסיים את חוזהו בתום העונה, כבר החל לעורר עניין בקרב מספר קבוצות, כאשר גם ב-MLS קיימת התעניינות, בין השאר מטורונטו, כאשר במועדון היו שבעי רצון גם מהשתלבותו של מור סימנטוב, שעלה מהספסל וכבש את שער הבכורה שלו במדי הקבוצה רק בהופעתו השנייה.

קשר הרכש פרננדו פאצ’קו צפוי לנחות בישראל מחר ולהצטרף לחבריו החדשים. ק"ש לא תשלם על מעברו, שכן הוא סיים את חוזהו במדי קבוצתו הפרואנית ובמועדון מרגישים שלאור הרכש שמצטרף, גם הסגל נהיה עמוק יותר וכולל יותר אפשרויות.

