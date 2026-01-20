יום שלישי, 20.01.2026 שעה 12:39
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

חלאילה חתם בראשל"צ, בלה יעבור לחדרה?

קבוצות הלאומית מתחזקות והטוענת לעלייה רושמת רכש שלישי: קשר קריית ים והשוער מתן עמבר עשויים לעבור לקבוצה של ניסו אביטן. כבדה יחתום אצל סיסו

|
אחמד חלאילה (איהם ג'בארין)
אחמד חלאילה (איהם ג'בארין)

חלון ההעברות בליגה הלאומית נפתח גם הוא בשבוע שעבר, כאשר קבוצות הליגה השנייה בטיבה בישראל עושות הכול כדי להתחזק לקראת הישורת האחרונה של העונה.

מי שרושמת כבר חיזוק שלישי בשבוע האחרון, במטרה ברורה לעלות לליגת העל, היא הפועל ראשון לציון: לאחר צירופם של עומרי לוזון ואליאן רוחאנא, במועדון הודיעו הבוקר על החתמתו של החלוץ אחמד חלאילה, ששיחק בחצי העונה הראשונה בהפועל חדרה.

החלוץ בן ה-25, גדל בבני סכנין, כאשר בעונה הקודמת שיחק בהפועל עפולה. הוא היה מועמד בקיץ ללוקומוטיב פלובדיב, אך פתח את העונה במדי היורדת מליגת העל, כאשר הוא כבש העונה שלושה שערים.

אחמד חלאילה (איהם גאחמד חלאילה (איהם ג'בארין)

מי שעוד קרובה לחיזוק היא מ.ס קריית ים: יאסמו כבדה, שעזב את הפועל חיפה, נמצא על סף חתימה בקבוצה וצפוי לחזק את הסגל של המאמן מאור סיסו. מנגד, כריסטיאן בלה יעזוב, כאשר הפועל חדרה היא המועמדת המובילה לקלוט אותו.

יאסמו קבדה (עמרי שטיין)יאסמו קבדה (עמרי שטיין)
מתן עמבר (ראובן שוורץ)מתן עמבר (ראובן שוורץ)

עוד בחדרה, במועדון עשויים להחתים בעמדת השוער את מתן עמבר, מי שהפך לאחד השוערים הטובים בליגה הלאומית בשנים האחרונות ועשוי לחזק את הקבוצה של ניסו אביטן.

