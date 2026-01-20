"להוציא את ריינה, הפועל חיפה הכי גרועה בליגה"

חמישה משחקים ברציפות הפועל חיפה לא רשמה ניצחון, ארבעה מהם בליגה ואחד בגביע למכבי ת”א. מה שלרגע היה נראה כמו עונה של קרב על פלייאוף עליון מהר מאוד קיבל תפנית ולאחר ה-3:1 נגד ק”ש במחזור האחרון, הקו האדום רק במרחק ארבע נקודות מגל אראל וחניכיו. שחקן העבר של הקבוצה, אלי לוונטל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

גל אראל צריך להמשיך?

”הפועל חיפה הכי גרועה בליגת העל, להוציא את ריינה. אראל היה צריך לקחת נקודות במשחקים האחרונים. להערכתי המשחק נגד ריינה לא יהיה קל, אבל אם לא יהיה ניצחון לא תהיה ברירה אלא לזעזע את המועדון. הבעיה המקצועית שאני רואה זה שהקבוצה מקבלת כל כך הרבה שערים. הפועל חיפה לא מתפקדת, תפקיד של מאמן זה לדעת לשפר שחקנים”.

היית נפרד ממנו?

”הייתי נותן לו את ריינה ואז עושה חושבים. בוא ניקח את ג’בון איסט כדוגמה, בחודש האחרון הוא לא מביא תועלת מינימלית. למה להוציא את רותם חטואל ולהשאיר אותו? רג’יס אנדו, אין לו קשר לענף, אין לו שום בישול או שער. מספיק, הוא לא צריך לשחק, יש שחקנים אחרים.

גל אראל. "התפקיד של המאמן זה לדעת לשפר שחקנים" (רדאד ג'בארה)

“אורן ביטון שחקן טוב, אבל הוא יכול לשחק רק בקו 5 כי משחק ההגנה שלו שואף לאפס. תמיר ארבל, רוי נאווי לא מקבלים דקות. משהו קורה שם. להפועל חיפה יש שני ניצחונות במשחקים האחרונים שהיא לא ספגה שער. לכן, צריך לשחק הגנתי. כשאתה משחק פתוח אתה פרוץ. אופק ביטון נתן שלושה שערים, איפה הוא נעלם מאז? התפקיד של המאמן לשפר. הבעיה המקצועית היא שמקבלים שערים בקלי קלות”.