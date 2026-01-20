"לבאנטה רצתה את עבד בהרכב כבר נגד ריאל"

לא בכל יום ישראלי עושה את הדרך לאחת מחמש הליגות הבכירות, ואחרי שעומרי גאנדלמן ומנור סולומון עשו זאת, גם תאי עבד הצטרף. הקיצוני הישראלי המוכשר עבר מפ.ס.וו איינדהובן ללבאנטה, מתחתית הליגה הספרדית הראשונה. סוכנו של השחקן, אסף וקנין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה בוולנסיה אנחנו מבינים, תכף ההצגה הרשמית?

”בסביבות השעה ארבע”.

מה אתה יכול להגיד על העסקה?

”זה היה חבלי לידה ארוכים מאוד. זה התחיל בקיץ עם אלצ’ה, קרו דברים שלא קשורים לכדורגל, גם בגלל המלחמה. החלטנו לוותר באופן דו צדדי, חיכינו בסבלנות ולבאנטה היו יותר רציניים”.

תאי עבד (IMAGO)

מה זה אומר?

”שהם נכנסו למשא ומתן מאוד אגרסיבי להביא את השחקן. המאמן דיבר איתו על איך שהוא משלב אותו”.

מה הוא אמר לו?

”שהוא עוקב אחריו לא מעט זמן. זה מאמן חדש, הוא אמר לו שהוא מאוד מתאים לשיטה שהוא משחק. נכחתי במשחק נגד ריאל מדריד והם משחקים מאוד התקפי”.

הוא משחק 4-2-3-1. איפה הוא רואה את תאי בתוך המערך?

”בצד ימין”.

לואיס קסטרו (IMAGO)

מה הוא אמר לכם?

”הוא ירכיב אותו בצד ימין והוא יודע גם שהוא יכול להשתמש בו כ-10”.

זאת קבוצה אהובה.

”זאת עיר מדהימה, אנשים טובים, מזג אוויר מצוין. התרשמנו ממש לטובה”.

יש הבטחה לדקות?

”לא, מה זה יש הבטחה. מאז מה שהיה עם מסי יש את העניין של הפייר פליי בספרד. כפועל יוצא, אם לבאנטה החליטה לשלם כסף על השחקן זה אומר הרבה. זה אומר שמתייחסים אליו ברצינות”.

שחקני לבאנטה חוגגים (IMAGO)

הוא היה צריך לסיים עכשיו חוזה בקיץ. איך הולך החוזה, איינדהובן יקבלו כסף?

”יש סכום שקורה באופן מיידי שהסכמנו. החוקים של הפייר פליי פה לא נורמליים. ההתאחדות מאוד מקשיחה עמדות וזה מה שעיכב. מהיום הראשון הם אמרו שהם רוצים את תאי. הוא רצה אותו בהרכב כבר לריאל”.

הוא מתחיל להתאמן היום?

”מחר”.

זה שדרוג משמעותי לקריירה.

”היו לנו הצעות מה-MLS, מאבו דאבי, אבל היה לילד הזה חלום. הוא היה חדור מטרה, ילד עם המון מוטיבציה, הוא חיכה בסבלנות וזה השתלם”.

הוא מרוצה?

”מאוד, מבסוט מהעיר. הוא בעננים, רק מחכה להתחיל להתאמן”.