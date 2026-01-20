יום שלישי, 20.01.2026 שעה 15:02
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"לבאנטה רצתה את עבד בהרכב כבר נגד ריאל"

סוכנו של הישראלי, אסף וקנין, בראיון ב"שיחת היום": ההצעות ("אלצ'ה, ארה"ב, אבו דאבי"), התפקיד ("בימין או כ-10"), והמו"מ ("אגרסיבי, רצו מאוד")

|
תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)
תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

לא בכל יום ישראלי עושה את הדרך לאחת מחמש הליגות הבכירות, ואחרי שעומרי גאנדלמן ומנור סולומון עשו זאת, גם תאי עבד הצטרף. הקיצוני הישראלי המוכשר עבר מפ.ס.וו איינדהובן ללבאנטה, מתחתית הליגה הספרדית הראשונה. סוכנו של השחקן, אסף וקנין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה בוולנסיה אנחנו מבינים, תכף ההצגה הרשמית?
”בסביבות השעה ארבע”.

מה אתה יכול להגיד על העסקה?
”זה היה חבלי לידה ארוכים מאוד. זה התחיל בקיץ עם אלצ’ה, קרו דברים שלא קשורים לכדורגל, גם בגלל המלחמה. החלטנו לוותר באופן דו צדדי, חיכינו בסבלנות ולבאנטה היו יותר רציניים”.

תאי עבד (IMAGO)תאי עבד (IMAGO)

מה זה אומר?
”שהם נכנסו למשא ומתן מאוד אגרסיבי להביא את השחקן. המאמן דיבר איתו על איך שהוא משלב אותו”.

מה הוא אמר לו?
”שהוא עוקב אחריו לא מעט זמן. זה מאמן חדש, הוא אמר לו שהוא מאוד מתאים לשיטה שהוא משחק. נכחתי במשחק נגד ריאל מדריד והם משחקים מאוד התקפי”.

הוא משחק 4-2-3-1. איפה הוא רואה את תאי בתוך המערך?
”בצד ימין”.

לואיס קסטרו (IMAGO)לואיס קסטרו (IMAGO)

מה הוא אמר לכם?
”הוא ירכיב אותו בצד ימין והוא יודע גם שהוא יכול להשתמש בו כ-10”.

זאת קבוצה אהובה.
”זאת עיר מדהימה, אנשים טובים, מזג אוויר מצוין. התרשמנו ממש לטובה”.

יש הבטחה לדקות?
”לא, מה זה יש הבטחה. מאז מה שהיה עם מסי יש את העניין של הפייר פליי בספרד. כפועל יוצא, אם לבאנטה החליטה לשלם כסף על השחקן זה אומר הרבה. זה אומר שמתייחסים אליו ברצינות”.

שחקני לבאנטה חוגגים (IMAGO)שחקני לבאנטה חוגגים (IMAGO)

הוא היה צריך לסיים עכשיו חוזה בקיץ. איך הולך החוזה, איינדהובן יקבלו כסף?
”יש סכום שקורה באופן מיידי שהסכמנו. החוקים של הפייר פליי פה לא נורמליים. ההתאחדות מאוד מקשיחה עמדות וזה מה שעיכב. מהיום הראשון הם אמרו שהם רוצים את תאי. הוא רצה אותו בהרכב כבר לריאל”.

הוא מתחיל להתאמן היום?
”מחר”.

זה שדרוג משמעותי לקריירה.
”היו לנו הצעות מה-MLS, מאבו דאבי, אבל היה לילד הזה חלום. הוא היה חדור מטרה, ילד עם המון מוטיבציה, הוא חיכה בסבלנות וזה השתלם”.

הוא מרוצה?
”מאוד, מבסוט מהעיר. הוא בעננים, רק מחכה להתחיל להתאמן”.

