"יצחקי? כל שחקן בבית"ר חושב על אליפות"

הפועל ב”ש כבר הובילה את ליגת העל עם פער מבטיח, אבל הוא נעלם כלא היה לנוכח התוצאות האחרונות והדהירה של בית”ר ירושלים. הדרומיים איבדו נקודות בשני מחזורים רצופים עם הפסד דרמטי אתמול (שני) 2:1 להפועל ת”א ולפני כן 0:0 מול מכבי חיפה, וכעת בית”ר מובילה עליהם בפער של שלוש נקודות. דן איינבינדר ששיחק בשתי הראשונות, דיבר עליהן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המאבק על האליפות?

”אנחנו באיזשהו מומנטום שבית”ר בתקופה שגם כשהיא שיחקה פחות טוב היא עדיין ניצחה. היא זאת שהתחזקה הכי טוב בינואר, ראינו את בוריס אינו שנכנס לעניינים. המועדון עובד טוב מבחינה ניהולית. הכל מתחבר. צריך לזכור שהם עדיין לא חוו משברון. יש משהו אתמול שקוז’וק אמר בראיון, על כך שיש להם עוד שלושה מפגשים עם בית”ר. הוא צודק. יש עוד הרבה נקודות בקופה. לבאר שבע אתמול לא היו פתרונות נגד 11 שחקנים מאחורי הכדור”.

כשדן ביטון לא מבקיע אין מוציא לפועל.

”נכון, אתמול ראינו את קאנגווה שהזכיר קצת את העונה שעברה. צריך לזכור שהחיזוקים שהגיעו לבאר שבע בינואר עונה שעברה לא תרמו לה. הפעם היא צריכה להתחזק הרבה יותר טוב”.

שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דן, איך אתה רואה את עניין השוער?

”זאת לא הבעיה של ב”ש. הוא שוער טוב”.

איך אתה רואה את המאבק קדימה?

”אם אני מסתכל על לוח המשחקים, יש לה משחקים נוחים בקרוב וב”ש יכולה לשנות מומנטום”.

אז בית”ר לא תהיה עד הסוף?

”אנחנו נראה את המקום הראשון מתחלף עוד פעם אחת לפחות בעונה הזאת. החלון הזה מאוד משמעותי עבור ב”ש”.

רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

בחמשת המשחקים האחרונים ב”ש ניצחה רק פעמיים. לדעתך היא במשבר?

”אני קראתי לזה משברון כי זה קצת קשה להגיד על זה משבר. היא הרגילה אותנו מתחילת העונה שהיא מאוד יציבה, כדי לצאת מזה היא צריכה להחזיר ביטחון. צריך לזכור שעכשיו בית”ר באה מהמקום הראשון וזה ישים עליה לחץ”.

כמה לחץ יש?

”ראינו גם אתמול איך הלחץ טורף את ב”ש במחצית הראשונה”.

דן איינבינדר (רדאד ג'בארה)

יצחקי מסרב להגיד את המילה אליפות. זה טוב?

”אני חושב שברק פועל נכון, אבל אני לא מייחס לזה חשיבות. כל שחקן חושב שם על אליפות, במיוחד היום. זה נכון לגבי כולם. אני בטוח שברק אברמוב יודע שהקבוצה שלו שווה אליפות”.