"בן גביר? אין שיקול פוליטי עם אשדוד - בית"ר"

סערה גדולה התרחשה השבוע סביב המשחק במחזור הקרוב בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים, כשהמשטרה הוציאה הודעה רשמית על כוונתה לא לאפשר את קיומו באצטדיון י”א, בגין סכנה לשלום הציבור. סנ”צ קובי הרוש, דובר המחוז הדרומי עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

למה הדרישות עלו? מה קרה ב-24 שעות?

”קודם כל נעשה סדר. אנחנו בשלבי ההיערכות המבצעית לקיים את המשחק ככה ששלום הציבור יובטח. קיימנו הערכת מצב, עם השוואות למשחקים קודמים ותמונת מודיעין על צפי קהל, תנאי שטח ועוד. זה רצון משותף של כל הגורמים להבטיח שכולם יחזרו בשלום. גם אני אוהד כדורגל, בסוף כשאני מגיע עם הילדים שלי אני רוצה לדעת במאה אחוז שכולם בטוחים. אנחנו זוכרים את שנה שעברה שנכנסו מעל 2,000 אוהדים יותר, כאלה שהיו על הגגות. אנחנו מקבלים אינדיקציות שכלל הגורמים יעמדו בתנאים. יש לי הערכה זהירה שהמשחק יתקיים באשדוד. לא נוותר על אף דרישה”.

אבל מה היה ב-24 שעות?

”הערכת מודיעין”.

שוטרים ואוהדי בית"ר (איתי כהן)

איתמר בן גביר מעורב פה?

”אתה שואל שאלות, אני מתייחס להיבטים המקצועיים, אין שיקולים פוליטיים. לא מכיר דבר כזה. לא נאפשר הפרות סדר”.

מה זה שונה מקהלים גדולים אחרים שמגיעים?

”השוני העיקרי הוא הצפי לקהל משמעותי שיגיע, אלפים מעבר לקיבולת הקהל המותרת. הערכה גם שזה המשחק האחרון של אוהדי בית”ר בי”א. יש הערכה שגם למשחק הבא בטרנר אוהדים לא יגיעו ולכן אנחנו לא רוצים להגיע למצב של דוחק ויפרצו מעגלי אבטחה. ההיערכות שלנו היא במספר מעגלים, כולל שמירה על מבנים סמוכים לאצטדיון. פעם קודמת פרצו את מעגלי האבטחה. אנחנו צריכים להיערך בהתאם. הגורמים השותפים מסכימים לדרישות ויעמדו בהם”.

זה 600 או 700 אלף שקלים הוצאה. מי יממן את זה?

”השוטרים זו לא הוצאה שנופלת על הקבוצה”.

מה לסיכום?

”אנחנו רוצים שאוהדים יגיעו ויחזרו בשלום. המשטרה הוכיחה לאורך השנים שאנחנו יכולים להסתדר. משפט אחרון, כולנו מחכים לחזרתו של רני גואילי”.