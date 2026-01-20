יום שלישי, 20.01.2026 שעה 14:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"בן גביר? אין שיקול פוליטי עם אשדוד - בית"ר"

סנ"צ קובי הרוש מהמחוז הדרומי ב"שיחת היום" על סאגת אצטדיון הי"א: "יש צפי לכמות קהל משמעותית שתגיע, אלפים מעבר לקיבולת. לא נוותר על אף דרישה"

|
אצטדיון הי
אצטדיון הי"א (שחר גרוס)

סערה גדולה התרחשה השבוע סביב המשחק במחזור הקרוב בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים, כשהמשטרה הוציאה הודעה רשמית על כוונתה לא לאפשר את קיומו באצטדיון י”א, בגין סכנה לשלום הציבור. סנ”צ קובי הרוש, דובר המחוז הדרומי עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

למה הדרישות עלו? מה קרה ב-24 שעות?
”קודם כל נעשה סדר. אנחנו בשלבי ההיערכות המבצעית לקיים את המשחק ככה ששלום הציבור יובטח. קיימנו הערכת מצב, עם השוואות למשחקים קודמים ותמונת מודיעין על צפי קהל, תנאי שטח ועוד. זה רצון משותף של כל הגורמים להבטיח שכולם יחזרו בשלום. גם אני אוהד כדורגל, בסוף כשאני מגיע עם הילדים שלי אני רוצה לדעת במאה אחוז שכולם בטוחים. אנחנו זוכרים את שנה שעברה שנכנסו מעל 2,000 אוהדים יותר, כאלה שהיו על הגגות. אנחנו מקבלים אינדיקציות שכלל הגורמים יעמדו בתנאים. יש לי הערכה זהירה שהמשחק יתקיים באשדוד. לא נוותר על אף דרישה”.

אבל מה היה ב-24 שעות?
”הערכת מודיעין”.

שוטרים ואוהדי בית"ר (איתי כהן)שוטרים ואוהדי בית"ר (איתי כהן)

איתמר בן גביר מעורב פה?
”אתה שואל שאלות, אני מתייחס להיבטים המקצועיים, אין שיקולים פוליטיים. לא מכיר דבר כזה. לא נאפשר הפרות סדר”.

מה זה שונה מקהלים גדולים אחרים שמגיעים?
”השוני העיקרי הוא הצפי לקהל משמעותי שיגיע, אלפים מעבר לקיבולת הקהל המותרת. הערכה גם שזה המשחק האחרון של אוהדי בית”ר בי”א. יש הערכה שגם למשחק הבא בטרנר אוהדים לא יגיעו ולכן אנחנו לא רוצים להגיע למצב של דוחק ויפרצו מעגלי אבטחה. ההיערכות שלנו היא במספר מעגלים, כולל שמירה על מבנים סמוכים לאצטדיון. פעם קודמת פרצו את מעגלי האבטחה. אנחנו צריכים להיערך בהתאם. הגורמים השותפים מסכימים לדרישות ויעמדו בהם”.

זה 600 או 700 אלף שקלים הוצאה. מי יממן את זה?
”השוטרים זו לא הוצאה שנופלת על הקבוצה”.

מה לסיכום?
”אנחנו רוצים שאוהדים יגיעו ויחזרו בשלום. המשטרה הוכיחה לאורך השנים שאנחנו יכולים להסתדר. משפט אחרון, כולנו מחכים לחזרתו של רני גואילי”.

