יום שלישי, 20.01.2026 שעה 13:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"זהבי צריך להיות המנהל הספורטיבי במכבי ת"א"

זיו סולומוביץ' דיבר ב"שיחת היום" על חברו: "לא חושב שהוא יסרב, יכול לסדר את המועדון הזה". על הקליינט שלו טוריאל: "חולם לקחת אליפות בהפועל"

|
ערן זהבי מאושר (שחר גרוס)
ערן זהבי מאושר (שחר גרוס)

הפועל ת"א הצליחה להשאיר את סתיו טוריאל. כוכב האדומים סיכם על חוזה חדש עד סוף עונת 2028/29 ללא סעיף יציאה עם שכר של 280 אלף אירו, שיגדל בכל עונה. סוכנו של הקיצוני, זיו סולומוביץ', דיבר על הארכת חוזהו של טוריאל בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, ועל הדרך גם על דעתו לגבי העתיד של חברו הטוב ערן זהבי.

מה מצבו אחרי הפציעה. ישחק בדרבי?
”יש לו פציעה במותן שהיום קשה להאריך אותה. מקווה שהוא ישחק, הוא מושך את הפציעה עוד מהדרבי בגביע, זו מכה שמכאיבה לו מאוד”.

תכניס אותנו למשא ומתן על החוזה שלו. זה היה משחק פוקר.
”לא חושב. זאת העבודה שלנו כסוכנים. היה משא ומתן לא פשוט, שבהתחלה היו ווייבים לא טובים. כל אחד עשה את העבודה שלו. שני הצדדים מרוצים, סתיו רצה מאוד להישאר בהפועל, יש לו חלום לקחת תואר עם המועדון”.

סתיו טוריאל וזיו סולומוביץסתיו טוריאל וזיו סולומוביץ' (פרטי)

אין לו חלום לצאת לחו”ל?
”ברור שכן. אבל אם אתה שואל איזה חלום יותר גדול, אליפות עם הפועל ת”א זה הכי גדול מבחינתו. לכל שחקן יש שאיפה לצאת החוצה ולהשתדרג כלכלית. זה לא פשוט להוציא בגיל 25. לא נשאר לו הרבה זמן לנסות להגשים אליפות”.

יש סעיף יציאה?
”זה ירד, אם בקיץ תהיה לו הצעה שתשדרג אותו מקצועית וכלכלית הפועל לא תעמוד בדרכו”.

סתיו טוריאל חוגג (רועי כפיר)סתיו טוריאל חוגג (רועי כפיר)

מה הרגשת? שבאמת רוצים אותו בהפועל?
”בסוף, אחרי מה שהוא קיבל הפועל הוכיחו שהם מאוד רוצים אותו. שני הצדדים מאוד מרוצים ובסוף זה מה שהכי חשוב באמת”.

אתה חבר הטוב של ערן זהבי, איך לא דיברנו איתך אחרי הפרישה שלו?
”נמנעתי מלעלות על זה. באותו זמן היה את המשא ומתן עם סתיו ולא רציתי לערבב. אני חושב שהתחנה הבאה של ערן בחיים, הוא צריך להיות המנהל הספורטיבי של מכבי ת”א. זה תפור עליו. הוא יכול מאוד לסדר את המועדון הזה. נראה לי יש קצת תזוזות במועדון וזה לא רגיל למכבי. אם אני הם הייתי עושה את זה”.

ערן רוצה את זה?
”לדעתי כן, אבל אתה צריך לשאול אותו”.

ערן זהבי (ראובן שוורץ)ערן זהבי (ראובן שוורץ)

אתה רואה את זה קורה עכשיו? ערן מוכן?
”לא חושב שזה יקרה במיידי. ערן רוצה לצאת וללמוד”.

אבל אם מיץ’ גולדהאר מרים לו טלפון עכשיו?
”לא נראה לי שהוא יסרב. זו דעתי”.

החלפת עם ערן מילה על זה?
”כן, אבל לדעתי הוא לא נעול. יש לו כל מיני כיוונים. אולי יש כיוון של מאמן גם. יותר מעניין אותו מנהל ספורטיבי”.

הוא יזכור אותך שהוא יביא שחקנים?
”אני מקווה”.

מה עוד על הפרק?
”הבאתי שני זרים, אחד זה החלוץ של הפועל ירושלים, מרקו רקוניאץ’. הוא פוטנציאל גדול בסרביה. הוא יכול לעזור להם להישאר בליגה. השני זה הנטי שחתם בהפועל רמת גם ומצא את עצמו שם. החלון עוד בעיצומו. השחקנים הישראלים שלי מצבם טוב”.

