ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

"טאבי הדריבליסט הכי טוב בהיסטוריית ישראל"

סוכן השחקנים סתיו חכמון ל"שיחת היום": "אחרי שני אימונים פרץ אמר לי 'הוא צריך להחליף את סלאח בליברפול'". וגם: סנדרלנד, סלטיק, ונטורה ודאפה

|
ג'וסלין טאבי (סנדרלנד)
ג'וסלין טאבי (סנדרלנד)

אחד המעברים הגדולים והמפתיעים מהליגה שלנו לליגה זרה התרחש בשבוע שעבר, כשג’וסלין טאבי, שהושאל בעונה וחצי האחרונות ממכבי נתניה להפועל פתח תקווה, חתם בסנדרלנד מהפרמייר ליג. הסוכן שלו, סתיו חכמון, סיפר על מאחורי הקלעים של המעבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה קרה שם בדיוק, היו כותרות על סלטיק.
”כותרות תמיד יש. קראנו בהנאה והתקדמנו קדימה, היה חתיכת סיפור”.

מה היה?
”לא קיבלנו שהבדיקות לא תקינות, הוא עשה אותן בישראל, כל מה שצריך. ידענו וסלטיק ידעו שיש לו פציעה בקרסול מהתיקול של רוי רביבו, נאמר לנו שצריך להגיע לפרופסור ידוע לכף רגל, הלכנו לשם והרגשנו שלא מקבלים תשובה. זה היה פרופסור מאוד מפורסם בלונדון. הרגשנו שהם גוררים רגליים, השחקן קיבל הודעות מאוהדים שלא רוצים שהוא יגיע בגלל זיקתו לישראל. היו פרסומים שכסף יכול להגיע לצה”ל, משהו הזוי. הייתה הפגנה מחוץ לאצטדיון”.

גג'וסלין טאבי על כר הדשא אחרי התיקול של רוי רביבו (שחר גרוס)

איך נכנסה סנדרלנד לתמונה?
”הם פנו אלינו לאורך כל הדרך. התייעצנו עם גיל לב שנתן לנו גב יוצא דופן, הוא אמר לנו שההחלטה שאנחנו נקבל תתקבל. לגיל הייתה עסקה אחת ביד, סלטיק היו מחתימים אותו. כששלחנו להם מכתב שהחלטנו בסוף שהשחקן לא יחתום בסלטיק, להרגשתי זה התקבל בהקלה מסוימת”.

מתי זה הבשיל עם סנדרלנד?
”בהתחלה אמרתי להם שלא נעשה את זה, אבל הבעלים התקשר אליי באופן ישיר ואמר שהם מאוד רוצים את השחקן. הפרויקט המקצועי שם יוצא דופן. הם ציירו לנו בדיוק איך הם רואים את ההתפתחות של טאבי במועדון. הם אמרו שהוא יהיה שחקן סגל לכל דבר ועניין. אנשים מאוד רציניים, שיחד עם זה שהמאמן צרפתי, ידענו שזה יעזור”.

מתי הוא אמור לחזור להיות כשיר?
”קשה לומר, לא יודעים אם צריך ניתוח. להערכתי לא פחות משישה שבועות. אם הוא יעשה הופעת בכורה בסוף מרץ או תחילת אפריל זה יהיה הישג אדיר מבחינתנו. היינו גלויים עם הרופאים שם לאורך כל הדרך”.

טאבי וסוכנו חכמון במעמד החתימה (פרטי)טאבי וסוכנו חכמון במעמד החתימה (פרטי)

אז ההחלטה שלכם ללכת לפ”ת ולא נתניה קידמה לו את הקריירה?
”עובדתית כן. עומר פרץ היה מאוד משמעותי עבור טאבי. יש להם יחסים יוצאי דופן. אחרי שני אימונים הוא אמר לי ‘אני לא יודע מה הוא עושה פה, הוא צריך להחליף את סלאח בליברפול’”.

אבוקסיס טען שהוא לא שחרר אותו וזה הוביל לפיטורים שלו. מי באמת אשם בנתניה?
”זה לא ממקומי להגיד. הוא לא היה בנתניה כי היו שני שחקני כנף ימין מעולים. נתניה שיחקה בלי שחקני כנף למעשה, לי בכל אופן לא נאמר במפורש שיש רצון שהוא יהיה שחקן מוביל. לא הרגשנו שיש אמירה ברורה כמו בפ”ת. לא יודע אם אפשר לבוא בטענות לנתניה. הגעתי עם דרישה ברורה שהוא יישאר בפ”ת. חשבתי שמקצועית זה מה שנכון, השידוך עם עומר עבד מעולה. הוא מאוד מפרגן לשחקני כנף”.

עומר פרץ. "יש להם יחסים יוצאי דופן" (חגעומר פרץ. "יש להם יחסים יוצאי דופן" (חג'אג' רחאל)

כמה היית לחוץ כל השבוע האחרון?
”חמישה שבועות לא הייתי בבית”.

זאת עסקה ענקית, מה קורה אצלך?
”הלחץ שלי הוא ברור, אבל באמת שהכוונות שלי היו לכיוון טאבי, זה ישנה את חייו”.

הוא אוהב לעשות דריבלים וזה גורם לו להיפצע. הוא ישחק בצורה שונה עכשיו?
”לדעתי הוא הדריבליסט הכי טוב שהיה בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני רואה אותו עוד שנתיים-שלוש מגיע לטופ של הכדורגל העולמי. זה ברמות האלו. לא רק לדעתי”.

ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

יש לו סעיף שחרור?
”לא, אין לו”.

מה קורה עם דאפה, כמה הוא לחוץ?
”בסוף כדורגל זה דבר שמשתנה. גול אחד והכל משתנה. לראיה תראו את לירן רוטמן, שעבר ימים לא קלים מהמשחק גביע. אתמול הוא עשה בישול גדול, הכל דינמי. אין לי ספק שגם דניאל דאפה יגיע לטופ של הכדורגל. בגיל 18 טאבי שיחק בנוער של טוברוק. הוא יודע איפה הוא ולאן הוא רוצה להגיע. להיות ספורטאי מקצוען זו עבודה מאוד קשה. מילה על הפועל ת”א, הם מחבקים אותו ומעמידים לו כלים. תזכרו את השיחה הזאת, הוא יגיע לרמות הכי גבוהות”.

דניאל דאפה. "גול אחד והכל משתנה" (רדאד גדניאל דאפה. "גול אחד והכל משתנה" (רדאד ג'בארה)

מה עם טבארש ובית”ר, הודיעו לך על השחרור?
”ההפך, להבנתי הוא נשאר בקבוצה. לא קיבלתי שום ידיעה”.

מה עם קאלו?
”לדעתי הוא זכה פעמיים השנה בשחקן החודש. הוא תוספת כוח אדירה לבית”ר. יש הרבה דברים שאנשי מקצוע מסתכלים חוץ מגולים ובישולים. הוא תורם המון”.

מה קורה עם ונטורה?
”הוא שחקן של ב”ש ועושה הכל על מנת לזכות באליפות. יש לו חוזה לעוד שנתיים”.

לוקאס ונטורה. "הוא עושה הכל על מנת לזכות באליפות" (עמרי שטיין)לוקאס ונטורה. "הוא עושה הכל על מנת לזכות באליפות" (עמרי שטיין)

הוא יצא בקיץ?
”אלונה ברקת תקבע”.

