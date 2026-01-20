יום שלישי, 20.01.2026 שעה 12:39
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ולדאנו: ארבלואה מכתים את התדמית של ריאל

כוכב העבר נגד המאמן שביקר את אלו ששרקו בוז: "אני זר לפוליטיקה סביב המועדון, לא בטוח שזה רעיון טוב לחשוף את הדברים האלה. ריאל שייכת לכולנו"

|
אלברו ארבלואה (La Liga)
אלברו ארבלואה (La Liga)

הרוחות בריאל מדריד סוערות, והפעם זה לא קשור למה שקורה על הדשא. חורחה ולדאנו, דמות שבמשך עשורים הייתה מזוהה עם הבלאנקוס כמאמן וכמנהל ספורטיבי, ולפני כן כמובן כשחקן, בחר לצאת בביקורת פומבית נגד המאמן החדש, אלברו ארבלואה, בעקבות דבריו השנויים במחלוקת לאחר הניצחון על לבאנטה.

ולדאנו שזכה עם ארגנטינה במונדיאל 1986 ושימש בתפקידים בכירים בברנבאו בשלוש קדנציות שונות, לא אהב את הניסיון של ארבלואה לצבוע את מחאת הקהל נגד הנשיא פלורנטינו פרס כ"אנטי מדרידיסטית".

"הוא אמר שהוא יודע מה עומד מאחורי השריקות? כנראה שיש לו מידע טוב יותר מלי", עקץ ולדאנו בשידור, "אני זר לחלוטין לכל התנועות ה'פוליטיות', נקרא לזה ככה, שקיימות סביב המועדון כרגע. אני לא בטוח שזה רעיון טוב לחשוף או לדבר על הדברים האלה, כי זה רק מכתים את התדמית של המועדון. ריאל מדריד שייכת לכולנו, לא רק לצד אחד".

חורחה ולדאנו (רויטרס)חורחה ולדאנו (רויטרס)

המתקפה של ולדאנו הגיעה בתגובה למילים של ארבלואה במסיבת העיתונאים. כזכור, המאמן החדש בחר להתייצב כחומת מגן מול הקהל בברנבאו שדרש את התפטרותו של פלורנטינו פרס.

"אני יודע מאיפה השריקות מגיעות", ירה ארבלואה, "הן לא מגיעות מאנשים שלא אוהבים את פלורנטינו, אלא מאנשים שלא אוהבים את ריאל מדריד. לא יעבדו עליי. פלורנטינו הוא הדמות הכי חשובה במועדון לצד סנטיאגו ברנבאו".

ים צלול ואוכל מדהים: היעד הבא של תאי עבד

העימות המילולי בין ולדאנו, שמייצג את ה"אולד סקול" והממלכתיות של המועדון, לבין ארבלואה, שמייצג קו לוחמני ובלתי מתפשר כלפי המבקרים, חושף את השבר העמוק שקיים כרגע בבירת ספרד. בזמן שהקבוצה מנסה להיצמד לצמרת, נראה שהמלחמות האמיתיות מתרחשות במיקרופונים.

