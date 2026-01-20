יום שלישי, 20.01.2026 שעה 23:10
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
139-137מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
717-127קלאב ברוז'23
711-66נאפולי24
716-106פ.צ. קופנהאגן25
614-127בודה גלימט26
68-66בנפיקה ליסבון27
69-46פאפוס28
615-76אוניון סן ז'ילואז29
59-46אתלטיק בילבאו30
513-66אולימפיאקוס31
416-86איינטרכט פרנקפורט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 54: ויאריאל - אייאקס 0:1

ליגת האלופות, מחזור 7: אוסקר גלוך וחבריו בפיגור מול הצוללת הצהובה, שעלתה ליתרון מוצדק. במקביל: ספורטינג - פ.ס.ז' 0:0, טוטנהאם - דורטמונד 0:2

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי פגרה של יותר מחודש, ליגת האלופות חוזרת עם המחזור השביעי שנערך כעת. ויאריאל מארחת את אייאקס, פאריס סן ז’רמן יוצאת לפורטוגל למשחק נגד ספורטינג ליסבון וטוטנהאם ודורטמונד נפגשות באנגליה.

ויאריאל – אייאקס 0:0

אוסקר גלוך וחבריו יוצאים למשחק חוץ קשה בלה סראמיקה מול הקבוצה מהמקום השלישי בליגה הספרדית. ההולנדים מגיעים למשחק אחרי שאיבדו בשבת יתרון כפול נגד גו אהד איגלס, ובמשחק הקודם הובכו 6:0 אצל אלקמאר. מנגד, הצוללת הצהובה נמצאת בעונת שיא מבחינתה, כשלמרות ההפסד לבטיס בסוף השבוע היא ניצבת מעל לאתלטיקו מדריד בטבלה.

אוסקר גלוך מועד (IMAGO)אוסקר גלוך מועד (IMAGO)
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)

ספורטינג ליסבון – פאריס סן ז’רמן 0:0

האורחת רוצה לעשות עוד צעד גדול בדרך להבטיח את מקומה בין 8 הראשונות, שיבטיח מקום בשמינית הגמר, הפורטוגלים מנגד רוצים לבסס את מקומם בפלייאוף, כשבליגה המקומית הם ניצבים במקום השני במרחק 7 נקודות מפורטו המוליכה.

פביאן רואיז במאבק (IMAGO)פביאן רואיז במאבק (IMAGO)

דקה 31 – פ.ס.ז’ מצאה את הרשת אחרי התקפה יפה בסיומה אמרי נגח פנימה, אך לאחר בדיקה בוואר השער נפסל בעקבות עבירה מוקדמת של מאיולו.

טוטנהאם – דורטמונד 0:2

משחק בין המקום ה-10 במפעל לזו שבמקום ה-11. התרנגולים מגיעים במומנטום שלילי עם שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, וחמישה משחקים ללא ניצחון. האורחת לא תצליח לקחת את האליפות גם העונה מבאיירן מינכן, אך בצ’מפיונס היא במצב טוב מאוד להעפיל לשלב הבא.

גג'וב בלינגהאם וצ'אבי סימונס (IMAGO)

דקה 14, שער! טוטנהאם עלתה ליתרון 0:1: כדור קרן של התרנגולים יצר בלאגן ברחבה של דורטמונד, מי שניצל זאת הוא ווילסון אודוברט שהעביר כדור רוחב ומצא את הבלם כריסטיאן רומרו שהכניס את הכדור לרשת.

כריסטיאן רומרו חוגג (IMAGO)כריסטיאן רומרו חוגג (IMAGO)

דקה 25, כרטיס אדום! דורטומונד נשארה בעשרה שחקנים: כניסה פראית של דניאל סבנסון על אודוברט, תחילה השופט פסק על כרטיס צהוב אך לאחר בדיקת VAR הוחלט כי המגן הגרמנים סיים את חלקו מוקדם מהצפוי.

דניאל סבנסון מורחק (IMAGO)דניאל סבנסון מורחק (IMAGO)
דניאל סבנסון מורחק (IMAGO)דניאל סבנסון מורחק (IMAGO)

דקה 37, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: התקפה נהדרת מהאגף הימני, הובילה את אודוברט לפריצה לרחבה, האחרון הוציא רוחב לסולנקה שמקרוב גלגל את הכדור לרשת.

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
