דקה 54: ויאריאל - אייאקס 0:1

אחרי פגרה של יותר מחודש, ליגת האלופות חוזרת עם המחזור השביעי שנערך כעת. ויאריאל מארחת את אייאקס, פאריס סן ז’רמן יוצאת לפורטוגל למשחק נגד ספורטינג ליסבון וטוטנהאם ודורטמונד נפגשות באנגליה.

ויאריאל – אייאקס 0:0

אוסקר גלוך וחבריו יוצאים למשחק חוץ קשה בלה סראמיקה מול הקבוצה מהמקום השלישי בליגה הספרדית. ההולנדים מגיעים למשחק אחרי שאיבדו בשבת יתרון כפול נגד גו אהד איגלס, ובמשחק הקודם הובכו 6:0 אצל אלקמאר. מנגד, הצוללת הצהובה נמצאת בעונת שיא מבחינתה, כשלמרות ההפסד לבטיס בסוף השבוע היא ניצבת מעל לאתלטיקו מדריד בטבלה.

אוסקר גלוך מועד (IMAGO)

יורי באס (IMAGO)

ספורטינג ליסבון – פאריס סן ז’רמן 0:0

האורחת רוצה לעשות עוד צעד גדול בדרך להבטיח את מקומה בין 8 הראשונות, שיבטיח מקום בשמינית הגמר, הפורטוגלים מנגד רוצים לבסס את מקומם בפלייאוף, כשבליגה המקומית הם ניצבים במקום השני במרחק 7 נקודות מפורטו המוליכה.

פביאן רואיז במאבק (IMAGO)

דקה 31 – פ.ס.ז’ מצאה את הרשת אחרי התקפה יפה בסיומה אמרי נגח פנימה, אך לאחר בדיקה בוואר השער נפסל בעקבות עבירה מוקדמת של מאיולו.

טוטנהאם – דורטמונד 0:2

משחק בין המקום ה-10 במפעל לזו שבמקום ה-11. התרנגולים מגיעים במומנטום שלילי עם שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, וחמישה משחקים ללא ניצחון. האורחת לא תצליח לקחת את האליפות גם העונה מבאיירן מינכן, אך בצ’מפיונס היא במצב טוב מאוד להעפיל לשלב הבא.

ג'וב בלינגהאם וצ'אבי סימונס (IMAGO)

דקה 14, שער! טוטנהאם עלתה ליתרון 0:1: כדור קרן של התרנגולים יצר בלאגן ברחבה של דורטמונד, מי שניצל זאת הוא ווילסון אודוברט שהעביר כדור רוחב ומצא את הבלם כריסטיאן רומרו שהכניס את הכדור לרשת.

כריסטיאן רומרו חוגג (IMAGO)

דקה 25, כרטיס אדום! דורטומונד נשארה בעשרה שחקנים: כניסה פראית של דניאל סבנסון על אודוברט, תחילה השופט פסק על כרטיס צהוב אך לאחר בדיקת VAR הוחלט כי המגן הגרמנים סיים את חלקו מוקדם מהצפוי.

דניאל סבנסון מורחק (IMAGO)

דניאל סבנסון מורחק (IMAGO)

דקה 37, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: התקפה נהדרת מהאגף הימני, הובילה את אודוברט לפריצה לרחבה, האחרון הוציא רוחב לסולנקה שמקרוב גלגל את הכדור לרשת.