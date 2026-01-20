גלוך צפוי לחזור להרכב אייאקס מול ויאריאל

אייאקס עוברת את אחד השבועות הקשים ביותר שלה העונה. אחרי התבוסה המשפילה 6:0 בגביע מול אלקמאר והתיקו הביתי המאכזב מול גו אהד איגלס, האמסטרדמים מקווים להרים את הראש דווקא בליגת האלופות. הערב (שלישי, 22:00) מחכה להם משוכה גבוהה בדמותה של ויאריאל הספרדית ואוסקר גלוך צפוי לחזור להרכב.

היהלום הישראלי, שבמשחק הליגה האחרון פתח על הספסל וראה את ראיין בונידה הצעיר מקבל את הקרדיט במקומו, אמור לפתוח הפעם, כך דווח בהולנד. ההערכה היא שהמאמן פרד חרים יציב את מספר 10 של אייאקס בצד ימין של ההתקפה.

לצידו של גלוך, יוצבו מיקה גודטס בצד שמאל וקספר דולברג המנוסה בעמדת החלוץ המרכזי, כדי לנסות להוציא את אייאקס לדרך חדשה.

פרד חרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

עבור גלוך, מדובר בהזדמנות להוכיח שמגיע לו לפתוח בהרכב של אייאקס אחרי ששמע ביקורות מחרים, שהזכיר את איבודי הכדור של הקשר בשני המשחקים הקודמים, כשנשאל על הורדת גלוך לספסל.

לאחר שבוע שבו אייאקס ספגה ביקורות קשות על היעדר מחץ התקפי ויכולת דלה בבניית המשחק, הישראלי יצטרך לקחת את המושכות, לנווט את ההתקפות ולספק את הכדורים לדולברג.

אייאקס מגיעה למחזור הלפני אחרון בשלב הליגה מהמקום ה-34 מתוך 36 קבוצות, אחת מעל ויאריאל. ההולנדים עם שלוש נקודות, מרחק ארבע מקופנהאגן שבמקום ה-24, ממנו מעפילים לפלייאוף.