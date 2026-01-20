יום שלישי, 20.01.2026 שעה 12:38
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

גלוך צפוי לחזור להרכב אייאקס מול ויאריאל

בהולנד מעריכים שאחרי שהורד לספסל, מספר 10 יפתח ב-22:00 מול הספרדים באלופות. הקשר אמור לשחק כקיצוני ימני עם גודטס בשמאל ודולברג במרכז ההתקפה

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס עוברת את אחד השבועות הקשים ביותר שלה העונה. אחרי התבוסה המשפילה 6:0 בגביע מול אלקמאר והתיקו הביתי המאכזב מול גו אהד איגלס, האמסטרדמים מקווים להרים את הראש דווקא בליגת האלופות. הערב (שלישי, 22:00) מחכה להם משוכה גבוהה בדמותה של ויאריאל הספרדית ואוסקר גלוך צפוי לחזור להרכב.

היהלום הישראלי, שבמשחק הליגה האחרון פתח על הספסל וראה את ראיין בונידה הצעיר מקבל את הקרדיט במקומו, אמור לפתוח הפעם, כך דווח בהולנד. ההערכה היא שהמאמן פרד חרים יציב את מספר 10 של אייאקס בצד ימין של ההתקפה.

לצידו של גלוך, יוצבו מיקה גודטס בצד שמאל וקספר דולברג המנוסה בעמדת החלוץ המרכזי, כדי לנסות להוציא את אייאקס לדרך חדשה.

פרד חרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד חרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

עבור גלוך, מדובר בהזדמנות להוכיח שמגיע לו לפתוח בהרכב של אייאקס אחרי ששמע ביקורות מחרים, שהזכיר את איבודי הכדור של הקשר בשני המשחקים הקודמים, כשנשאל על הורדת גלוך לספסל.

לאחר שבוע שבו אייאקס ספגה ביקורות קשות על היעדר מחץ התקפי ויכולת דלה בבניית המשחק, הישראלי יצטרך לקחת את המושכות, לנווט את ההתקפות ולספק את הכדורים לדולברג.

אייאקס מגיעה למחזור הלפני אחרון בשלב הליגה מהמקום ה-34 מתוך 36 קבוצות, אחת מעל ויאריאל. ההולנדים עם שלוש נקודות, מרחק ארבע מקופנהאגן שבמקום ה-24, ממנו מעפילים לפלייאוף.

