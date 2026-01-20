יום שלישי, 20.01.2026 שעה 21:19
יום שלישי, 20/01/2026, 19:45אצטדיון אספמירהליגת האלופות - מחזור 7
מנצ'סטר סיטי
דקה 79
3 1
שופט: סוון יבלונסקי
בודה גלימט
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
717-127קלאב ברוז'23
711-66נאפולי24
716-106פ.צ. קופנהאגן25
68-66בנפיקה ליסבון26
69-46פאפוס27
615-76אוניון סן ז'ילואז28
59-46אתלטיק בילבאו29
513-66אולימפיאקוס30
416-86איינטרכט פרנקפורט31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
119-57קייראט36
מערכת ONE | 20/01/2026 19:45
הרכבים וציונים
 
 
ראיין שרקי מוקף בשחקני בודה גלימט (IMAGO)
ראיין שרקי מוקף בשחקני בודה גלימט (IMAGO)

אחרי למעלה מחודש של הפסקה, המפעל הטוב ביותר שיש לכדורגל העולמי להציע שוב איתנו. מנצ’סטר סיטי מתארחת אצל בודה גלימט במסגרת המחזור השביעי של הצ’מפיונס ליג, במטרה לעשות צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום בשמינית הגמר ולדלג על שלב הפלייאוף.

התכולים נמצאים במקום הרביעי עם ארבעה ניצחונות, הפסד אחד ותוצאת תיקו אחת, כשרק באיירן מינכן שעם חמישה ניצחונות והפסד אחד וארסנל שמושלמת מעליהם, בעוד שהם בשוויון נקודות עם פ.ס.ז’. מעבר לטבלה, פפ גווארדיולה והשחקנים שלו ינסו לשכוח מהדרבי, בו אמנם הפסידו רק 2:0, אך על הדשא זה הרגיש כמו תבוסה לכל דבר.

מהצד השני, הליגה הנורבגית הסתיימה לה די מזמן ובודה גלימט לא הצליחה לזכות באליפות, כאשר היא סיימה נקודה אחת פחות מוויקינג. המארחת לא שיחקה משחק רשמי מאז המפגש האחרון באלופות, שהיה לפני כמעט חודש וחצי נגד דורטמונד, וזה נגמר ב-2:2.

בתווך, בודה גלימט כן ערכה שני משחקי אימון, כאשר היא ניצחה קבוצה מהונגריה 1:4 וגברה על כרונינגן 0:4. בכל מקרה, מי שזה מפגש מעט פיקנטי בשבילו הוא כמובן ארלינג הולאנד, שחזר למולדתו, אותה העלה למונדיאל על חשבונה של ישראל ממש לא מזמן.

מחצית שניה
  • '62
  • כרטיס צהוב שני
  • מנצ'סטר סיטי נשארה בעשרה שחקנים: צהוב שני בתוך דקה לרודרי! הקשר הוותיק משך מאחור שחקן בודה גלימט והורחק
  • '61
  • כרטיס צהוב
  • רודרי ספג כרטיס צהוב אחרי שהכשיל שחקן בודה גלימט
  • '57
  • החמצה
  • ריינדרס המשיך להיות המסוכן בשורות הסיטיזנס במחצית השנייה כשהצליח לפרוץ לרחבה ולבעוט משם, אבל ההזדמנות שלו הלכה לרשת החיצונית בלבד
  • '52
  • נבדל
  • בודה גלימט כבר חגגה את השער השלישי מרגליו של אביין, שהחמיץ שתי דקות קודם לכן, אבל המגן נמצא בעמדת נבדל ולמזלם של פפ גווארדיולה ושחקניו, הדגל הונף
  • '50
  • החמצה
  • השתלטות אדירה של האקון אביין, המגן הימני של בודה גלימט ברחבת סיטי, הובילה אותו לבעיטה מזווית לא פשוטה, שסיפקה הצלה גדולה מדונארומה. ההגנה של התכולים ממשיכה לעשות חורים, והמארחת מנסה להמשיך ולנצל זאת, כי שקרה פעמיים במחצית הראשונה
  • '48
  • החמצה
  • ריינדרס מסר לאו'ריילי שהחזיר לו, וההולנדי פרץ בין שני שחקנים כדי לבעוט היישר לידיו של חייקין
מחצית ראשונה
טיג'אני ריינדרס מנסה לעבור (IMAGO)טיג'אני ריינדרס מנסה לעבור (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • רגע לפני הירידה להפסקה, הולאנד סיפק החמצה נוספת אחרי שהתקפה שהתחילה ברגליו של טיג'אני ריינדרס הסתיימה במסירה של ניקו או'ריילי אל החלוץ הנורבגי, שמקרוב שלח עוד הזדמנות החוצה
  • '39
  • החמצה
  • יינס פטר האוגה הצליח לנצל עוד חוסר תיאום וביטחון במרכז הגנת האורחת כשפרץ קדימה ולבסוף מסר אל הוג, שחיפש להשלים שלושער, אבל הוכיח שהוא גם יודע להחמיץ כששלח את הכדור החוצה
  • '35
  • החמצה
  • אחרי דקות בהלם, הסיטיזנס הצליחו להשיג קרן שהוגבהה אל ראשו של רודרי. הספרדי הניח את הכדור אצל הולאנד, אבל האחרון לא פגש טוב את הכדור והחמיץ מקרוב
ג'יאנלואיג'י דונארומה מתוסכל (IMAGO)ג'יאנלואיג'י דונארומה מתוסכל (IMAGO)
קספר הוג מראה לפרדריק ביורקן שכל חץ שלו פוגע (IMAGO)קספר הוג מראה לפרדריק ביורקן שכל חץ שלו פוגע (IMAGO)
קספר הוג רץ לחגוג את השער השני שלו (IMAGO)קספר הוג רץ לחגוג את השער השני שלו (IMAGO)
  • '24
  • שער
  • שער! בודה גלימט עלתה ל-0:2: מה קורה פה?! הבליץ הנורבגי נמשך. בדרך כלל אמירה כזו מופנית להולאנד, אלא שהפעם הוא בצד הסופג כשטעות נוספת בהגנת הטלאים בתכול הובילה את בלומברג למסירת רוחב נוסף אל הוג, שסובב לרשת כדי להכפיל את ההובלה
קספר הוג מטריף את הקהל הביתי (IMAGO)קספר הוג מטריף את הקהל הביתי (IMAGO)
קספר הוג מאושר (IMAGO)קספר הוג מאושר (IMAGO)
קספר הוג נוגח לרשת (IMAGO)קספר הוג נוגח לרשת (IMAGO)
  • '22
  • שער
  • שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1 מפתיע על מנצ'סטר סיטי: בניגוד גמור למהלך המשחק, הנורבגים יצאו להתקפה מתפרצת בסיום אולה בלומברג הגביה כדור לראשו של קספר הוג, שהצליח לברוח לשומר שלו ולנגוח בין רגליו של ג'יאנלואיג'י דונארומה
ארלינג הולאנד לוחץ את ניקיטה חייקין (IMAGO)ארלינג הולאנד לוחץ את ניקיטה חייקין (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • ארלינג הולאנד הגיע להזדמנות ראשונה בהתמודדות כשקיבל כדור ברחבה וניסה להקשית מעל חייקין, אבל השוער היה ערני וקלט את הכדור
  • '7
  • החמצה
  • מיד אחר כך פיל פודן הגביה את כדור הקרן זכר להצלה של חייקין, כשהקשר מצא את ראשו של מקס אליין, שנגח כדור שהלך מחוץ למסגרת
ראיין שרקי מנסה לכבוש מזווית קשה (IMAGO)ראיין שרקי מנסה לכבוש מזווית קשה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • אחרי שבודה גלימט הייתה יותר קרובה להגיע למצב ראשון כבר בפתיחה, בסופו של דבר מנצ'סטר סיטי הייתה הראשונה לסכן את השער כשצירופי מסירות בצד הימני הובילו בסופו של דבר לבעיטה מרגלי ריאן שרקי, ששלח בעיטה חזקה שנעצרה על ידי ניקיטה חייקין
  • '1
  • אחר
  • חשוב לציין: המשחק משוחק על דשא סינטטי. האם זה ייתן יתרון למארחת הנורבגית?
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סוון יבלונסקי הוציא את המשחק בין בודה גלימט למנצ'סטר סיטי לדרך! האם התכולים יעשו צעד נוסף אל עבר הבטחת מקומם בשמינית הגמר, או שהמארחת מנורבגיה תצליח להפתיע?
ניקיטה חייקין עולה להתחמם. השוער הישראלי יצליח לעצור את הולאנד? (IMAGO)ניקיטה חייקין עולה להתחמם. השוער הישראלי יצליח לעצור את הולאנד? (IMAGO)
אוהדי בודה גלימט. יצליחו לדחוף את השחקנים לסנסציה? (IMAGO)אוהדי בודה גלימט. יצליחו לדחוף את השחקנים לסנסציה? (IMAGO)
ארלינג הולאנד. חוזר למגרש של בודה גלימט לראשונה מאז 2018 (IMAGO)ארלינג הולאנד. חוזר למגרש של בודה גלימט לראשונה מאז 2018 (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי בהכנות אחרונות בנורבגיה (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי בהכנות אחרונות בנורבגיה (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו