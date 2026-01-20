דקה 50: ריאל מדריד - מונאקו 0:2

אחרי פגרה של כמעט חודש וחצי, התחרות המרכזית של אירופה חוזרת אלינו, כאשר במוקד, מלכת המפעל, ריאל מדריד, מארחת בשעה זו את מונאקו בסנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה. בנוסף, באייר לברקוזן יוצאת למשחק חוץ לא פשוט באתונה כשהיא מתארחת אצל אולימפיאקוס.

ריאל מדריד – מונאקו 0:2

הקבוצה הטרייה של אלברו ארבלואה חזרה למסלול הניצחונות בסוף השבוע האחרון בליגה, כשהיא ניצחה את לבאנטה 0:2, אך מה שתפס את מרב הכותרות, היה שריקות הבוז הצורמות שקיבלו השחקנים בכל נגיעה בכדור. הבלאנקוס חייבים לנצח גם הערב, אבל גם להראות יכולת הרבה יותר טובה, על מנת לחדש את הקשר עם הקהל ולצאת לדרך חדשה. מהצד השני, הקבוצה מהנסיכות עוברת עונה לא טובה בזירה המקומית, אך בליגת האלופות היא במיקום שמוביל ל-32 האחרונות וחולמת להפתיע את האימפריה מבירת ספרד.

דקה 5, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1 מהיר: הבלאנקוס יצאו להתקפת מעבר, ולאחר מבצע קבוצתי נאה פדריקו ואלוורדה מצא את קיליאן אמבפה שבעט מדויק והבקיע את השער הראשון תחת ארבלואה בליגת האלופות.

דקה 18: מונאקו הייתה קרובה לשוויון כשאנסו פאטי מצא את עצמו לבד ברחבה, אך הוא לא בעט מדויק והכדור יצא החוצה.

דקה 26, שער! ריאל מדריד כבר ב-0:2: ארדה גולר הכניס גדור עומק נהדר שמצא את ויניסיוס, הברזילאי דהר לשער, העביר מסירת רוחב לאמבפה שדחק מול רשת חשופה.

דקה 42: פלוריאן בלוגון נותר לבד ברחבה והניף את רגלו, אך הבעיטה שלו לא הייתה מספיק טובה וטיבו קרטואה היה במקום.

אולימפיאקוס – באייר לברקוזן 0:2

ארבע נקודות בלבד מפרידים בין שתי הקבוצות, כששתיהן עוד נמצאות במרוץ לעלות ל-32 האחרונות. תחילה, הגרמנים, שמתחילים את המחזור במקום ה-20 ובאים במומנטום שלילי, אחרי שני הפסדים רצופים בזירה המקומית. מהצד השני, המארחת בסיטואציה קצת יותר מסובכת, כשהיא במקום ה-29 ערב המחזור עם 5 נקודות בלבד, והיא חייבת לנצח היום בבית אם היא רוצה להמשיך לחלום על מקום ב-24 הראשונות.

דקה 2, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: היוונים מדהימים את לברקוזן כבר בפתיחה. רונידניי הגביה כדור קרן מדויק שמצא את ראשו של ג’ואו קוסטיניה שנגח נהדר לרשת.

דקה 45+1, שער! היוונים הכפילו את היתרון שלהם: אולימפיאקוס יצאה נהדר למתפרצת, רודיניי פרץ קדימה, נתן פס בין הבלמים ומהאדי טראמי סיים התקפה גדולה בשתי נגיעות, 0:2 מפתיע למארחת.