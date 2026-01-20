רבע 3, 01:26: הפועל י-ם - בחצ'שהיר 65:54

עם תספרו כמה ניצחונות ברציפות יש להפועל ירושלים במסגרת היורוקאפ, אתם תגיעו ללא פחות מ-11. עם המאזן המרשים הזה, הקבוצה מבירת ישראל מארחת בסרביה, בעקבות זהות היריבה, את באחצ’שהיר הטורקית במסגרת ה-15 של המפעל המשני באירופה.

המפגש הוא בין הראשונה לשנייה בבית, כאשר הפועל ירושלים תבטיח בוודאות עלייה אל המקום הראשון במקרה של ניצחון, ובכל מקרה היא תהיה רחוקה גם ניצחון נוסף לאחר מכן מהמקום הראשון. ירושלים עם שני הפסדים והטורקים וגם לובליאנה עם חמישה.

אחרי המשחק הערב, יישארו שלושה משחקים, כך שבאחצ’שהיר לא תוכל לעקוף את יונתן אלון וחניכיו כי הפער יהיה ארבעה הפסדים, ובכל מקרה ירושלים מנצחת במפגשים הפנימיים. את היתרון של המפגשים הפנימיים אין לה על לובליאנה, ולכן המקום הבטחת הפסגה דרושה בניצחון נוסף מעבר להיום, או הפסד של הסלובנים.

ביורוקאפ, שתי הקבוצות שמסיימות במקום הראשון בכל בית עולות ישירות לרבע הגמר, כאשר מקומות 3-6 נלחמות על הכרטיסים הנותרים לשמונה האחרונות. בעונה עמוסה שכזו הפועל ירושלים רוצה מאוד את אחד משני המקומות הראשונים, גם כדי לוותר על עוד עומס וגם כדי לקבל ביתיות כל הדרך לסוף.

רבע ראשון: 19:29 להפועל י-ם

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לוי ואוסטין ווילי.

חמישיית באחצ’שהיר: קאלב הומסלי, מלאצ’י פלין, טיילר קבנאו, מאט מיטשל וטרביון וויליאמס

# 10:00-05:00: ווילי ולוי קלעו ארבע נקודות, הטורקים הפכו עם ריצת 0:6 מהירה, כשאז הקבוצות החליפו סלים, באחצ’שהיר הובילה 9:11, קרינגטון ו-ווילי הפכו ל-11:14.

יובל זוסמן (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

# 05:00-00:00: המארחת מהבירה השלימה ריצת 4:15 ועלתה ליתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, 13:24, כשאז הקבוצות החליפו סלים והאדומים שמרו על היתרון, 19:29.

ג'סטין סמית' (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע שני: 49:49

# 10:00-05:00: הקבוצות החליפו סלים במשך ארבע דקות, ירושלים הובילה מעט, 29:41, אך אז הטורקים השלימו ריצת 0:6 וצמצמו את ההפרש.

ג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

# 05:00-00:00: בחמש הדקות האחרונות של הרבע, הטורקים השלימו ריצה נוספת, הפעם של 6:14 ובעצם מחקו את כל היתרון של האדומים מהבירה והקבוצות ירדו להפסקה בשוויון.

ג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע שלישי:

# 10:00-05:00: