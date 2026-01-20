יום שלישי, 20.01.2026 שעה 21:20
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
67%534-5646ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
86%573-6437אלבה ברלין1
83%513-5396שאלון2
29%609-5847נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%455-5316חובנטוד בדאלונה1
57%526-5697הפועל חולון2
50%524-5396שולה3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%470-5166טנריפה1
43%602-5817טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
83%474-5346גלאטסראיי1
67%452-4806וירצבורג2
33%519-5016טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
83%431-4946א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%435-5756מלאגה1
67%504-4926מרסין2
33%519-4616קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
100%425-5186גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
33%460-4846לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

רבע 4, 01:01: ריטאס - הפועל חולון 74:102

ליגת האלופות של פיב"א, 16 האחרונות: המשחק ממשיך לברוח לסגולים שלא מצליחים לעצור את גל השלשות הליטאי. גם בריבאונדים המארחת עם עליונות מוחלטת

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב”א נמשך בשעה זו, כשהפועל חולון מתארחת אצל ריטאס וילנה. החבורה של יואב שמיר העפילה לבתים לאחר שבשלב הפלייאין היא ניצחה בניצחון טכני את טרפאני שארק שהגיעה למפגש עם חמישה שחקנים בלבד.

לאחר הזעזוע שעברה עם פיטורי דני פרנקו, חולוניה רוצה לרשום עונה היסטורית לכל הפחות באירופה. היא מגיעה לאחר שני הפסדים רצופים בליגה, 78:70 למכבי ראשון לציון ו-88:83 למכבי תל אביב.

הסבר קצר על המפעל, השלב הראשון הוא שלב בתים עם שישה משחקים, המדורגת ראשונה בסיום ששת המשחקים העפילה ישירות ל-16 האחרונות, בעוד מקומות שני ושלישי הלכו לסדרות פלייאין של הטובה משלוש, המנצחות המשיכו גם הן לשלב 16 האחרונות שייפתח היום. בשלב הזה שוב מתחלקים לבתים, הפעם לארבע בתים של ארבע קבוצות, כששתי הראשונות מעפילות לפלייאוף- סדרה בת 4 משחקים, שממנה המנצחות ממשיכות לפיינל פור.

רבע ראשון: 20:22 להפועל חולון

חמישיית ריטאס וילנה: ג’ייקוב ווילי, ארטוראס גודאיטיס, ג’ריק הארדינג, סימאס לוקוסיוס וספידי סמית’.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, אדאמה סאנוגו, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

הסגולים עם פתיחה מעולה עלו ליתרון 2-10 מהיר. האורחת שיחקה טוב בשני צידי המגרש, כשבפן ההגנתי מנעה מהליטאים לקלוע סל במשך למעלה מ-4 דקות. אלא שלקראת סוף הרבע המארחת התעוררה ובריצה משלה סגרה את הפער וחזרה למשחק עם תוצאה צמודה. חמישה איבודי כדור לחולון תרמו הרבה לחזרה של וילנה. 

רבע שני: 33:45 לריטאס וילנה

רבע בלהות של חולון! השלשות של ריטאס לא הפסיקו למצוא את הרשת עם שש כאלה. מנגד החבורה של יואב שמיר התקשתה לקלוע נקודות מכל המרחקים כולל 2/10 לשלוש ו-3/7 מקו העונשין. מלבד אחוזי הקליעה הרעים גם ההגנה של האורחת נחלשה ברבע הזה, שהיא אפשרה 25 נקודות למארחת. 

רבע שלישי: 58:78 לריטאס וילנה

המשחק ממשיך לברוח לחולוניה, שהיא חוטפת לא פחות מ-33 נקודות ברבע הזה. בצד האדום, שבעה שחקנים עם ספרות כפולות. בנוסף, הסגולים נקלעו לבעיית עבירות מוקדמת, כשהגיעו למכסה הקבוצתיות עם שש דקות שלמות לסיום הרבע. ריבאונד ההתקפה של המארחת היווה גם הוא פקטור ביתרון שהמשיך לעלות, עם 16 כאלה עד כה.

