רבע 4, 01:01: ריטאס - הפועל חולון 74:102

שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב”א נמשך בשעה זו, כשהפועל חולון מתארחת אצל ריטאס וילנה. החבורה של יואב שמיר העפילה לבתים לאחר שבשלב הפלייאין היא ניצחה בניצחון טכני את טרפאני שארק שהגיעה למפגש עם חמישה שחקנים בלבד.

לאחר הזעזוע שעברה עם פיטורי דני פרנקו, חולוניה רוצה לרשום עונה היסטורית לכל הפחות באירופה. היא מגיעה לאחר שני הפסדים רצופים בליגה, 78:70 למכבי ראשון לציון ו-88:83 למכבי תל אביב.

הסבר קצר על המפעל, השלב הראשון הוא שלב בתים עם שישה משחקים, המדורגת ראשונה בסיום ששת המשחקים העפילה ישירות ל-16 האחרונות, בעוד מקומות שני ושלישי הלכו לסדרות פלייאין של הטובה משלוש, המנצחות המשיכו גם הן לשלב 16 האחרונות שייפתח היום. בשלב הזה שוב מתחלקים לבתים, הפעם לארבע בתים של ארבע קבוצות, כששתי הראשונות מעפילות לפלייאוף- סדרה בת 4 משחקים, שממנה המנצחות ממשיכות לפיינל פור.

רבע ראשון: 20:22 להפועל חולון

חמישיית ריטאס וילנה: ג’ייקוב ווילי, ארטוראס גודאיטיס, ג’ריק הארדינג, סימאס לוקוסיוס וספידי סמית’.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, אדאמה סאנוגו, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

הסגולים עם פתיחה מעולה עלו ליתרון 2-10 מהיר. האורחת שיחקה טוב בשני צידי המגרש, כשבפן ההגנתי מנעה מהליטאים לקלוע סל במשך למעלה מ-4 דקות. אלא שלקראת סוף הרבע המארחת התעוררה ובריצה משלה סגרה את הפער וחזרה למשחק עם תוצאה צמודה. חמישה איבודי כדור לחולון תרמו הרבה לחזרה של וילנה.

רבע שני: 33:45 לריטאס וילנה

רבע בלהות של חולון! השלשות של ריטאס לא הפסיקו למצוא את הרשת עם שש כאלה. מנגד החבורה של יואב שמיר התקשתה לקלוע נקודות מכל המרחקים כולל 2/10 לשלוש ו-3/7 מקו העונשין. מלבד אחוזי הקליעה הרעים גם ההגנה של האורחת נחלשה ברבע הזה, שהיא אפשרה 25 נקודות למארחת.

רבע שלישי: 58:78 לריטאס וילנה

המשחק ממשיך לברוח לחולוניה, שהיא חוטפת לא פחות מ-33 נקודות ברבע הזה. בצד האדום, שבעה שחקנים עם ספרות כפולות. בנוסף, הסגולים נקלעו לבעיית עבירות מוקדמת, כשהגיעו למכסה הקבוצתיות עם שש דקות שלמות לסיום הרבע. ריבאונד ההתקפה של המארחת היווה גם הוא פקטור ביתרון שהמשיך לעלות, עם 16 כאלה עד כה.