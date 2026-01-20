לא מתרוממת: מכבי ת"א נכנעה לאולימפיאקוס

לא כך מכבי תל אביב רצתה לפתוח את השבוע היווני הכפול שלה. לאחר הניצחון המרשים על ז’לגיריס בבית החבורה של עודד קטש עוד פזלה לכיוון הפליי אין, אך עם יכולת כזו קשה לראות אותה משיגה את המטרה הזו. הצהובים נכנעו הערב (שלישי) 100:93 לאולימפיאקוס בהיכל השלום והאחווה, זאת במסגרת המחזור ה-23 ביורוליג.

דווקא מכבי ת”א היא זו שהייתה דומיננטית בפתיחה, כשג’ימי קלארק ורומן סורקין סחפו אותה ליתרון. ההיכל המיושן באתונה ראה תצוגת שלשות מצד שתי הקבוצות, כשגם תמיר בלאט וגם סשה וזנקוב נכנסו לעניינים וסגרו את 10 הדקות הראשונות ביתרון קטן ליוונים. ברבע השני החבורה של עודד קטש פשוט התפרקה.

ההתקפה הצהובה לא מצאה את עצמה, ובצד ההגנתי אולימפיאקוס חגגה מכל עבר, כשאוון פורנייר וטיילר דורסי להטו והובילו את הקבוצה של ברצוקאס ליתרון דו ספרתי נוח, כשלמכבי אין תשובה מהצד השני. אם לא די בזה, סשה וזנקוב, שקלע לא פחות מ-18 נקודות בחצי הראשון, צלף שלשה על הבאזר והוריד את שתי הקבוצות להפסקה כשהמארחת מובילה ב-24 הפרש.

נראה היה בפתיחת המחצית השנייה שאולימפיאקוס בדרך לשמור על היתרון שלה ולרוץ כל הדרך לניצחון, אך מי שהיה גיבור הרגע במכבי ת”א הוא ג’ף דאווטין, שחזר לשחק לאחר היעדרות ארוכה והוביל את הצהובים לריצה, שבשיאה הורידה את ההפרש לשמונה נקודות בלבד, ופתאום הייתה לקטש תקווה להוציא משהו מההתמודדות הזאת.

למרות כל זה, ברבע האחרון הצהובים עשו את כל הטעויות האפשריות בצד ההגנתי, משמירה רכה עד לעבירה בלתי ספורטיבית מיותרת, ולא הצליחו לסגור את הפער אליו נקלעו, על אף שבצד ההתקפי הם לא היו רעים. שתי שלשות בגארבג’ טיים של לונדברג ובריסט קבעו את תוצאת הסיום על הפרש חד ספרתי.

כעת, למכבי ת”א אין הרבה זמן להתאושש, כשכבר ביום חמישי הקרוב (22.1, 21:05) היא תארח ביד אליהו הוותיק את פנאתינייקוס ועתמאן למשחק קשה במיוחד. מנגד, היוונים יצאו לטורקיה למפגש עם אנדולו אפס, שם הם יקוו להמשיך ולהתקדם במעלה טבלת המפעל הבכיר ביבשת הישנה.

רבע ראשון: 24:27 לאולימפיאקוס

חמישיית אולימפיאקוס: תומאס ווקאפ, טיילר דורסי, סשה וזנקוב, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

# 10:00-5:00: ג’ימי קלארק המשיך את הכושר הטוב שלו כשפתח נהדר מחוץ לקשת עם שתי שלשות. גם רומן סורקין דייק משלוש והצטרף לחגיגת הקליעה של הצהובים שפתחו פער 6 שגרם לגאורגיס ברצוקאס להזעיק פסק זמן מוקדם.

איפה לונדברג מנסה להגיע לכדור (Eurokinissi)

# 5:00-0:00: תומאס ווקאפ כבר העלה את היוונים ליתרון אבל רומן סורקין היה דומיננטי מתחת לסל והחזיר את השליטה לצהובים. תצוגת הקליעה נמשכה כשתמיר בלאט הצטרף לחגיגה גם כן, אך סשה וזנקוב חתם את הרבע עם צליפה מחוץ לקשת והעביר את היתרון למארחת.

רבע שני: 34:58 לאולימפיאקוס

# 10:00-5:00: אולימפיאקוס כבר ברחה לחמש נקודות הפרש בפתיחת הרבע, אבל שלשה של בלאט דאגה לשמור את מכבי קרוב. שחקן המריבה טייריק ג’ונס נכנס חזק לעניינים עם אלי הופ פנטסטי בשות’ עם טייסון וורד, ואוון פורנייה גרם לעודד קטש להזעיק טיים אווט כשהיתרון עומד על 7 לטובת היוונים.

טי ג'יי ליף עולה לסל (Eurokinissi)

# 5:00-0:00: מכבי ת”א איבדה את הראש ולא הצליחה למצוא את עצמה בהתקפה. מי שניצל את זה היה פורנייה שלא הפסיק לקלוע, ובעזרת דקות טובות גם של וורד העלה את אולימפיאקוס ליתרון 16 אחרי ריצת 0:13. גם פסק זמן לא עזר לצהובים והם נקלעו לפיגור של 24 לאחר דקות טובות של האקס טיילר דורסי.

רבע שלישי: 62:76 לאולימפיאקוס

# 10:00-5:00: הצהובים רצו 0:6 בפתיחת הרבע אבל וזנקוב ידע לקלוע את השלשה בזמן ולעצור את המומנטום. כל ניסיון להוריד את ההפרש של המארחת נענה בסל יווני שהחזיר את היתרון למעל 20 נקודות.

# 5:00-0:00: ג’ף דאווטין, וויל ריימן ואיפה לונדברג קלעו שלוש שלשות רצופות, שהורידו את ההפרש ל-15 וגרמו לברצוקאס להזעיק פסק זמן. מכבי חזרה נדהר, שמרה מעולה ובעזרת נקודות של אושיי בריסט ודאווטין חזרה למשחק כשההפרש עמד כבר על 8. אולימפיאקוס הצליחה להתאושש וחזרה ליתרון דו ספרתי בסוף הרבע.

רבע רביעי: 93:100 לאולימפיאקוס

# 10:00-5:00: הצהובים רצו חזק ואף הצליחו שוב להוריד את ההפרש לשמונה בלבד, אבל הם הראו הרבה נאיביות בהגנה ואולימפיאקוס ידעה לנצל זאת כדי להחזיר את היתרון שלה לדו ספרתי.

# 5:00-0:00: נראה במכבי ת”א עשתה את כל הטעויות האפשריות כדי לא להוציא משהו מהמשחק הזה. דווקא בצד ההתקפי החבורה של עודד קטש הצליחה לדייק, אבל בהגנה היא כל פעם ביצעה טעות מיותרת שדיכאה לה כל ניסיון קאמבק, ובסופו של דבר היוונים יצאו עם ידם על העליונה