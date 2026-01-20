סיום: קייראט - ברוז' 4:1

אחרי פגרה ארוכה של כמעט חודש וחצי, התחרות הגדולה ביותר בכדורגל הקבוצות העולמי חוזרת אלינו, כשבשעה זו קייראט אלמטי ודן גלזר מארחים את קלאב ברוז’, במפגש בין שתי קבוצות מתחתית הטבלה. המארחת רוצה לנצל את מה שנשאר ולהשיג ניצחון ראשון במפעל, הבלגים חולמים על העפלה לשלב הבא.
הקבוצה הקזחית, שנפרדה מעופרי ארד ונשארה עדיין עם נציג ישראלי אחר, דן גלזר, נועלת את הוטבלה בליגת האלופות, כשהיא עם נקודה אחת בלבד. המארחת יודעת שהיא כבר לא תעפיל לשלב הבא, אבל הניסיון להשיג ניצחון היסטורי בליגת האלופות ולגנות ממה שנשאר מדרבן אותה.
מהצד השני, האורחת לא נמצאת במצב הרבה יותר טוב, כשהיא עם 4 נקודות בלבד בצ’מפיונס וניצחון בודד, כשבמחזור הקודם היא אף הובסה 3:0 בביתה מול המוליכה, ארסנל. עדיין, הבלגים שומרים על סיכוי קלוש להעפיל לשלב 32 האחרונות, ולשם כך הם פשוט חייבים לנצח הערב, ורצוי בהפרש גבוה.
מחצית שניה
-
'80
- קסבולט יצא, אביש נכנס במקומו
-
'80
- תאפלוב פינה את מקומו לג'אג סטנואייב
-
'79
- פורבס יצא, שאנדרה קמפבל נכנס במקומו
-
'79
- חילוף משולש גם בקלאב ברוז'. סייס יצא, ביורן מייר נכנס במקומו
-
'78
- ניקולו טרסולדי נכנס במקום רומיאו ורמנט
-
'76
- גם דן גלזר סיים את חלקו במשחק, סאדיקוב נכנס במקומו
-
'76
- אדמילסון סאנטוס יצא, רמזן בירקומנוב נכנס במקומו
-
'76
- חילוף משולש בקייראט. ג'ורג'יניו יצא, ריקארדיניו נכנס במקומו
-
'74
- שער! קלאב ברוז' עלתה ל-0:3: דיאקון קיבל כדור באגף ומתוך הרחבה הוציא רוחב שהגיע אל ורמנט, האחרון לא התבלבל ומקרוב מול שער חשוף גלגל לרשת
-
'66
- עוד התקפה נהדרת של ברוז' הסתיימה בכדור רוחב למרכז הרחבה, דיאקון בעט בנגיעה ממצב טוב, אך פספס את המסגרת
-
'64
- חילוף ראשון במשחק. הוגו וטלסן פינה את מקומו לסיסה סנדרה
-
'58
- מאמאדו דיאקון הגיע לאחד על אחד ומקרוב בעט על גופו של אנרבקוב שהדף לקרן
-
'54
- קרלוס פורבס הגיע למצב נוח, אך הבעיטה שלו מתוך הרחבה נבלמה והכדור יצא לקרן
מחצית ראשונה
-
'38
- שער! קלאב ברוז' עלתה ל-0:2: הגבהה לקצה הרחבה הגיעה לראשו של סייס, שהוריד יפה לוונקן, האחרון בעט בנגיעה מקרוב והכפיל
-
'32
- שער! קלאב ברוז' עלתה ל-0:1: כדור שעלה למרכז הרחבה נהדף לא טוב על ידי אנרבקוב וסטנקוביץ' בעט את הריבאונד לרשת
-
'25
- מרטינוביץ' שלח בעיטה מרחוק, אך היא טסה מעל המשקוף
-
'22
- סנקוביץ' בעט כדור נייח ממצב נוח, אך הבעיטה עפה מעל המסגרת
-
'21
- ורמנט שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור לא פגש את המסגרת
-
'16
- הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של אדמילסון שנגח לידיו של ג'קרס
-
'13
- דיאקון ניסה את מזלו, אך הבעיטה שלו הלכה מחוץ למסגרת
-
'2
- וטלסן סיים מבצע אישי יפה בבעיטה מתוך הרחבה, אך אנרבקוב ירד בזמן והדף
-
'1
- השופט דונטאס רומסס הוציא את המשחק לדרך!