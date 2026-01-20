סיום: קייראט - ברוז' 4:1

הרכבים וציונים

אחרי פגרה ארוכה של כמעט חודש וחצי, התחרות הגדולה ביותר בכדורגל הקבוצות העולמי חוזרת אלינו, כשבשעה זו קייראט אלמטי ודן גלזר מארחים את קלאב ברוז’, במפגש בין שתי קבוצות מתחתית הטבלה. המארחת רוצה לנצל את מה שנשאר ולהשיג ניצחון ראשון במפעל, הבלגים חולמים על העפלה לשלב הבא.

הקבוצה הקזחית, שנפרדה מעופרי ארד ונשארה עדיין עם נציג ישראלי אחר, דן גלזר, נועלת את הוטבלה בליגת האלופות, כשהיא עם נקודה אחת בלבד. המארחת יודעת שהיא כבר לא תעפיל לשלב הבא, אבל הניסיון להשיג ניצחון היסטורי בליגת האלופות ולגנות ממה שנשאר מדרבן אותה.

מהצד השני, האורחת לא נמצאת במצב הרבה יותר טוב, כשהיא עם 4 נקודות בלבד בצ’מפיונס וניצחון בודד, כשבמחזור הקודם היא אף הובסה 3:0 בביתה מול המוליכה, ארסנל. עדיין, הבלגים שומרים על סיכוי קלוש להעפיל לשלב 32 האחרונות, ולשם כך הם פשוט חייבים לנצח הערב, ורצוי בהפרש גבוה.