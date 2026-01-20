יום שלישי, 20.01.2026 שעה 19:21

דן גלזר מנסה לחלץ (IMAGO)

סיום: קייראט - ברוז' 4:1

ליגת אלופות, מחזור 7: הבלגים שולטים ללא עוררין וחוגגים בגדול. סטנקוביץ' כבש ראשון, ונקן הכפיל, ורמנט ומצ'לה הוסיפו. גלזר פתח ויצא בדקה ה-76

ליגת האלופות 25-26
הרכבים וציונים
 
 

אחרי פגרה ארוכה של כמעט חודש וחצי, התחרות הגדולה ביותר בכדורגל הקבוצות העולמי חוזרת אלינו, כשבשעה זו קייראט אלמטי ודן גלזר מארחים את קלאב ברוז’, במפגש בין שתי קבוצות מתחתית הטבלה. המארחת רוצה לנצל את מה שנשאר ולהשיג ניצחון ראשון במפעל, הבלגים חולמים על העפלה לשלב הבא.

הקבוצה הקזחית, שנפרדה מעופרי ארד ונשארה עדיין עם נציג ישראלי אחר, דן גלזר, נועלת את הוטבלה בליגת האלופות, כשהיא עם נקודה אחת בלבד. המארחת יודעת שהיא כבר לא תעפיל לשלב הבא, אבל הניסיון להשיג ניצחון היסטורי בליגת האלופות ולגנות ממה שנשאר מדרבן אותה.

מהצד השני, האורחת לא נמצאת במצב הרבה יותר טוב, כשהיא עם 4 נקודות בלבד בצ’מפיונס וניצחון בודד, כשבמחזור הקודם היא אף הובסה 3:0 בביתה מול המוליכה, ארסנל. עדיין, הבלגים שומרים על סיכוי קלוש להעפיל לשלב 32 האחרונות, ולשם כך הם פשוט חייבים לנצח הערב, ורצוי בהפרש גבוה.

מחצית שניה
  • '80
  • חילוף
  • קסבולט יצא, אביש נכנס במקומו
  • '80
  • חילוף
  • תאפלוב פינה את מקומו לג'אג סטנואייב
  • '79
  • חילוף
  • פורבס יצא, שאנדרה קמפבל נכנס במקומו
  • '79
  • חילוף
  • חילוף משולש גם בקלאב ברוז'. סייס יצא, ביורן מייר נכנס במקומו
  • '78
  • חילוף
  • ניקולו טרסולדי נכנס במקום רומיאו ורמנט
  • '76
  • חילוף
  • גם דן גלזר סיים את חלקו במשחק, סאדיקוב נכנס במקומו
  • '76
  • חילוף
  • אדמילסון סאנטוס יצא, רמזן בירקומנוב נכנס במקומו
  • '76
  • חילוף
  • חילוף משולש בקייראט. ג'ורג'יניו יצא, ריקארדיניו נכנס במקומו
  • '74
  • שער
  • שער! קלאב ברוז' עלתה ל-0:3: דיאקון קיבל כדור באגף ומתוך הרחבה הוציא רוחב שהגיע אל ורמנט, האחרון לא התבלבל ומקרוב מול שער חשוף גלגל לרשת
דן גלזר (IMAGO)דן גלזר (IMAGO)
  • '66
  • החמצה
  • עוד התקפה נהדרת של ברוז' הסתיימה בכדור רוחב למרכז הרחבה, דיאקון בעט בנגיעה ממצב טוב, אך פספס את המסגרת
  • '64
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. הוגו וטלסן פינה את מקומו לסיסה סנדרה
מאמאדו דיאקון (IMAGO)מאמאדו דיאקון (IMAGO)
  • '58
  • החמצה
  • מאמאדו דיאקון הגיע לאחד על אחד ומקרוב בעט על גופו של אנרבקוב שהדף לקרן
  • '54
  • החמצה
  • קרלוס פורבס הגיע למצב נוח, אך הבעיטה שלו מתוך הרחבה נבלמה והכדור יצא לקרן
מחצית ראשונה
שחקני קלאב ברוז' מאושרים (IMAGO)שחקני קלאב ברוז' מאושרים (IMAGO)
הנס ונקן חוגג (IMAGO)הנס ונקן חוגג (IMAGO)
  • '38
  • שער
  • שער! קלאב ברוז' עלתה ל-0:2: הגבהה לקצה הרחבה הגיעה לראשו של סייס, שהוריד יפה לוונקן, האחרון בעט בנגיעה מקרוב והכפיל
שחקני קלאב ברוז' חוגגים (IMAGO)שחקני קלאב ברוז' חוגגים (IMAGO)
אלכסנדר סנטקוביץ' חוגג (IMAGO)אלכסנדר סנטקוביץ' חוגג (IMAGO)
  • '32
  • שער
  • שער! קלאב ברוז' עלתה ל-0:1: כדור שעלה למרכז הרחבה נהדף לא טוב על ידי אנרבקוב וסטנקוביץ' בעט את הריבאונד לרשת
  • '25
  • החמצה
  • מרטינוביץ' שלח בעיטה מרחוק, אך היא טסה מעל המשקוף
ארקין תפאלוב (IMAGO)ארקין תפאלוב (IMAGO)
  • '22
  • החמצה
  • סנקוביץ' בעט כדור נייח ממצב נוח, אך הבעיטה עפה מעל המסגרת
  • '21
  • החמצה
  • ורמנט שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור לא פגש את המסגרת
רומאו ורמנט (IMAGO)רומאו ורמנט (IMAGO)
  • '16
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של אדמילסון שנגח לידיו של ג'קרס
  • '13
  • החמצה
  • דיאקון ניסה את מזלו, אך הבעיטה שלו הלכה מחוץ למסגרת
ג'ורג'יניו בפעולה (IMAGO)ג'ורג'יניו בפעולה (IMAGO)
  • '2
  • החמצה
  • וטלסן סיים מבצע אישי יפה בבעיטה מתוך הרחבה, אך אנרבקוב ירד בזמן והדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דונטאס רומסס הוציא את המשחק לדרך!
