רבע 4, 00:56: הפועל ת"א - אנדולו 62:64

כשהיא מחזיקה בחמישה ניצחונות רצופים, גם הפועל תל אביב יודעת שהיכולת לא מספיק מרשימה והגיע הזמן לרשום גם ניצחונות וגם לשחק טוב יותר. האדומים מארחים בשעה זו בסופיה שבבולגריה את אנדולו אפס לקרב קצוות במסגרת המחזור ה-23 של היורוליג.

חניכיו של דימיטריס איטודיס במקום הראשון עם מאזן של 15 ניצחונות ושישה הפסדים, וזה עוד כשיש להם משחק חסר, היריבה מטורקיה במקום די הפוך, המקום ה-18 ולא רחוק מהאחרון. לאורחת שישה ניצחונות ו-16 הפסדים, מאזן ששווה בדיוק לווילרבאן ולפרטיזן בלגרד, שתי האחרונות.

אנדולו עד לפני כמה שנים בודדות זכתה פעמיים ביורוליג, אבל העונה היא חווה תקופה קשה מאוד כשאפילו פיטורים של איגור קוקושקוב על הקווים והמינוי של פאבלו לאסו לא עזרו בשלב הזה. הטורקים מחזיקים ברצף רע של שישה הפסדים במפעל הבכיר באירופה.

שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)

מבחינת הפועל תל אביב, אז שלושה שחקנים עלו על הפרקט למפגש מעט פיקנטי מבחינתם. השניים הראשונים הם דן אוטורו ואלייז’ה בראיינט, ששיחקו רק בעונה שעברה אצל היריבה, והשלישי הוא וסיליה מיציץ’, שאמנם שיחק לפני כמה שנים, אבל זכה פעמיים במפעל עם אנדולו ואף נבחר ל-MVP של הליגה.

רבע ראשון: 14:19 לאנדולו אפס

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בריינט, ים מדר, וסיליה מיצ’יץ, דן אוטורו, ג’ונתן מוטלי.

חמישיית אנדולו אפס: ברייס דזרט, ארקן אוסמני, איזייה קורדינייר, פי ג’יי דוזייר, ניק ווילר בב.

10:00-05:00: קצב נמוך בפתיחה, כשמדר קלע נקודות ראשונות אחרי קצת יותר מדקה, ודוזייר קבע שוויון 3 אחרי שמוטלי קלע אחת מהקו. שלשה גדולה של מיצי’ץ פתחה פער של 5, שנסגר אחרי בליץ טורקי קצר.

05:00-00:00: נקודות בשני הצדדים שמרו את הפער האדום על נקודה בלבד, עד ששלשה נהדרת של קורדינייר העבירה את היתרון לצד הטורקי. סייבן לי וקורדינייר הגדילו את הפער עד ל-6, בריינט צימק עם 2 מהקו, סייבן לי הגיב עם שלשה ובלייקני סגר את הרבע על הפרש 5.

כריס ג'ונס (הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שני: 33:43 לאנדולו אפס

10:00-05:00: נקודות של דוזייר בתוספת לעוד שלשה של סייבן לי העלו את הטורקים לדו ספרתי, ג’ונס קלע שלשה מנגד והחזיר את האוויר לאיטודיס. שתי הקבוצות המשיכו לרדוף זו אחר זו ושמרו את הפער על 7, אודיאסי קלע והוריד ל-5.

05:00-00:00: סמית’ס הגדיל את הפער עם שלשה, אך נקודות של בריינט ומלקולם הורידו את ההפרש ל-3 בלבד עם 31:28. אוסמני ובב עם 5 רצופות הרימו חזרה ל-8, ג’ונס הגיב עם שלשה נוספת, אך בב דייק פעמיים, וסייבן לי הוסיף בדרך ל-31:40. בלייקני צימק עם 2 מהקו, אך לי סגר את הרבע על דו ספרתי עם זריקה מדויקת משלוש.

איש וויינרייט (הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שלישי: 50:53 לאנדולו אפס

10:00-05:00: פתיחה חלשה לרבע, כשנקודות של בריינט וברייס שמרו את הפער על 10 אחרי 2 וחצי דקות. שלשות של ווינרייט ומלקולם הורידו ל-4 בלבד, אך דוזייר צלף שלשה בצד השני.

05:00-00:00: ווינרייט קלע והוריד ל-5, ואחרי יותר משתי דקות שחונות בריינט קלע פעמיים מהקו, אוטורו הוריד עד לנקודה, ואחת מדויקת של בריינט קבע שוויון 48. דוזייר קלע שלשה טורקית, אוטורו החזיר לנקודה, אך סייבן לי דייק מהקו וסגר את הרבע על פער של שלוש נקודות.

וסיליה מיצ'יץ (הפועל "IBI" תל אביב)

רבע רביעי:

10:00-05:00: שלשה גדולה של ג’ונס הורידה לנקודה אחרי אחת מדויקת של לי מהקו, מלקולם הוסיף נקודות בצבע והעביר את היתרון לצד האדום. וויינרייט צלף שלשה והעלה ל-4, קאי ג’ונס הגיב עם דאנק נפלא, אך וויינרייט עם עוד שלשה מהפינה קבע 56:61. לי ואוסמני הורידו לנקודה בלבד ושלחו את איטודיס לפסק זמן.

05:00-00:00: