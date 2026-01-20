מכבי חיפה הראשונה בארץ לפרסם דו"ח קיימות

מכבי חיפה ממשיכה לסמן כיוון חדש בכדורגל הישראלי: המועדון הירוק פרסם היום (שלישי) את דו"ח הקיימות הראשון בתולדות מועדון ספורט בישראל, והפך לחלוץ מקומי בתחום האחריות הסביבתית, החברתית והממשל התאגידי.

הדו"ח, המסכם את עונת 2023/24, הוכן בהתאם לסטנדרטים הנהוגים ב-UEFA, ב-EFC ובארגוני ספורט בינלאומיים, ומציב את מכבי חיפה בשורה אחת עם מועדוני פאר באירופה כמו ליברפול, מנצ’סטר סיטי, יובנטוס, באיירן מינכן, דורטמונד, אייאקס ואתלטיקו מדריד, מועדונים שכבר אימצו בשנים האחרונות מדיניות של שקיפות ודיווח בתחום הקיימות.

במועדון מדגישים כי מאחורי פרסום הדו"ח עומדת תפיסת עולם ברורה: כדורגל הוא הרבה מעבר ל-90 דקות על הדשא, והוא מהווה פלטפורמה בעלת השפעה חברתית, קהילתית וערכית רחבת היקף. כמועדון בעל בסיס אוהדים עצום ורב-גוני, מכבי חיפה רואה עצמה אחראית גם להשפעה ארוכת טווח על החברה הישראלית, במיוחד בתקופה מאתגרת.

יעקב שחר ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הדו"ח גובש לאחר תהליך עומק שכלל מיפוי מחזיקי עניין, הגדרת נושאים מהותיים, תיעוד פעילות רוחבית בכל מחלקות המועדון והקמת תשתית למדידה ובקרה. את התהליך ליוותה חברת Nivana, המתמחה באסטרטגיות קיימות בארגונים.

פרקטית: מחזור, בפן החברתי וסיוע למשפחות שכולות

בין הצעדים המרכזיים שכבר יושמו בעונת 2023/24: מעבר מלא לדיגיטציה וביטול כרטיסי נייר ומנויי פלסטיק, מהלך שחסך למעלה מ-100 אלף כרטיסי נייר וכ-8,000 כרטיסי פלסטיק, הרחבת מערך המחזור באצטדיון סמי עופר, הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים, שימוש גובר בתאורת LED והתייעלות בצריכת חשמל, ומעבר לצי רכבים חשמליים בפעילות המועדון.

בפן החברתי, המועדון טיפל ביותר מ-12 אלף פניות אוהדים, תרם מעל 3,000 כרטיסים לאוכלוסיות מוחלשות והיה מעורב בפרויקטים חינוכיים למאות אלפי תלמידים ברחבי הארץ. במהלך המלחמה פעל המועדון בליווי משפחות שכולות, ביקורי חולים, סיוע למפונים והנצחת אוהדים, פעילות שבזכותה זכה באות נשיא המדינה למצוינות חברתית בספורט לשנת 2024.

אוהדי מכבי חיפה (מרטין גוטדאמק)

בנוסף, מכבי חיפה ממשיכה להוביל מאבק בגזענות ובאלימות, מקיימת סדנאות חובה במחלקת הנוער, מרחיבה שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים ומקדמת נגישות והכלה באצטדיון ובפעילות המועדון. גם תחום החדשנות קיבל ביטוי בדו"ח, עם הטמעת מערכות דיגיטליות מתקדמות לשיפור ניהול המועדון וחוויית האוהדים, וכן הקמת מוזאון מועדון ראשון מסוגו בישראל באצטדיון סמי עופר.

מה הלאה?

מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, אמר: “עבורנו, הכדורגל הוא הרבה יותר מספורט, הוא פלטפורמה להשפעה ערכית וחברתית. אנו גאים לפרסם את דו"ח הקיימות הראשון של המועדון, המשקף את המחויבות שלנו לקהילה, לחינוך, לנגישות ולהכלה ולניהול אחראי וארוך טווח, בדומה למועדונים הגדולים באירופה. זהו לא מהלך חד פעמי, אלא צעד במסע מתמשך. אנחנו לא ספרינטרים, אנחנו רצי מרתון”.

במבט קדימה, במכבי חיפה מדגישים כי הדו"ח מהווה בסיס לתהליך רב-שנתי, שיכלול הרחבת מדדים סביבתיים, הצבת יעדי ESG ברורים, שיתוף ציבור רחב יותר ושדרוג חוויית האוהדים והקהילה, כולל תוכנית ייעודית להגברת ביטחון נשים ונערות במגרשים וביציעים.