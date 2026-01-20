יום שלישי, 20.01.2026 שעה 10:00
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

"ברהים דיאס לא רוצח ולא אדם רע, זה ספורט"

גיבוי מפתיע לשחקן ריאל ממאמן פ.ס.ז' ואגדת ברצלונה: "גם זידאן וראמוס החמיצו פאננקה, חשוב להדגיש שברהים בן אדם יוצא מן הכלל, אני מכיר אותו"

|
ברהים דיאס (IMAGO)
ברהים דיאס (IMAGO)

החמצת הפאננקה של ברהים דיאס בגמר אליפות אפריקה, שהובילה להפסדה של מרוקו מול סנגל, ממשיכה לעורר סערה גדולה, ואפילו לואיס אנריקה התייצב להגנתו של שחקן ריאל מדריד. לקראת משחק ליגת האלופות בין פ.ס.ז’ לספורטינג ליסבון, סיפר מאמן אלופת צרפת: “דיברנו על זה היום באוטובוס”.

הקטלוני המשיך: “כולם מדברים על ברהים, אבל אני זוכר את זידאן, אל כדורגל, שעשה את זה בגמר מונדיאל. אני זוכר גם את סרחיו ראמוס. כשזה נכנס, כולם מוחאים כפיים, וכשזה לא, מגיעות המון תגובות שליליות”. במרוקו עצמה הדעות חלוקות. חלק מהאוהדים הביעו אכזבה קשה ואף טענו כי אינם רוצים לראות את דיאס חוזר לנבחרת, במיוחד לאחר שבחר לייצג את מרוקו ולא את ספרד.

מנגד, רבים אחרים יצאו להגנתו והציפו את הרשתות החברתיות במסרי תמיכה. דיאס עצמו פרסם פוסט מרגש: “הלב שלי כואב. חלמתי על התואר הזה בזכות כל האהבה, ההודעות והתמיכה שנתתם לי וגרמו לי להרגיש שאני לא לבד. נלחמתי עם כל מה שהיה לי, עם הלב מעל הכול. אתמול נכשלתי, אני לוקח אחריות מלאה ומתנצל מעומק הלב”.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

לואיס אנריקה אמנם לא אימן את דיאס בהופעתו היחידה בנבחרת ספרד, במשחק הידידות המפורסם מול ליטא בתקופת הקורונה, אך כן זימן אותו בנובמבר 2021 למשחקי מוקדמות המונדיאל מול יוון ושבדיה, עוד לפני שבחר לייצג את מרוקו.

“ברהים דיאס הוא שחקן מצוין, אני מכיר אותו היטב. הוא שחקן יוצא מן הכלל ואדם טוב מאוד”, הוסיף המאמן. “אני מבין שקשה לקבל את זה, זה היה רגע מוזר, אבל זה ספורט, לא יותר מזה. הדבר הכי חשוב הוא הערכים שאתה מעביר. ברהים הוא לא רוצח ולא אדם רע, וחשוב להגיד את זה”.

