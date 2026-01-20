שלטון, מוסטי וחצ'אנוב ניצחו, חריקספור הודח

אליפות אוסטרליה הפתוחה נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי). בן שלטון סימן וי במשחקו הראשון בגראנד סלאם שפותח את 2026 והיו גם הפתעות ואכזבה לקהל המקומי במלבורן. סיכום המשחקים לפניכם.

שלטון עבר את המבחן הראשון

זה לא היה פשוט כפי שהתוצאה מראה, אבל בן שלטון (7 בעולם) הראה מדוע הוא נחשב לאחד המועמדים ללכת עד הסוף. האמריקאי גבר 3:6, 6:7 (2) ו-6:7 (5) על אוגו הומבר (33 בעולם) הצרפתי בקרב שהיה מבוסס על הגשות אימתניות. שלטון ירה לא פחות מ-19 אייסים, כולל אחד במהירות של 231 קמ"ש שסגר את הסט הראשון. הצרפתי נלחם בשיניים בשתי המערכות הבאות וגרר את שלטון לשוברי שוויון, אך שם הקור רוח של המדורג 7 עשה את שלו.

שלטון הציג משחק רשת משופר משמעותית, כשהוא עולה 24 פעמים לרשת וזוכה ב-18 מהנקודות הללו. בסיבוב השני מחכה לו משוכה גבוהה בדמותו של ג'ק דרייפר הבריטי (28 בעולם), במה שצפוי להיות אחד המשחקים המרתקים של הסיבוב הבא.

ההפתעה הגיעה במגרש מספר 7: אית'ן קווין (80 בעולם) פשוט מחץ את המדורג 26 בעולם, טאלון חריקספור, עם 2:6, 3:6 ו-2:6 תוך שעה ו-38 דקות בלבד. קווין שבר את ההולנדי שש פעמים במהלך המשחק ולא אפשר לו להיכנס לקצב בשום שלב.

הוגו אומבר (IMAGO)

האמריקאי הצעיר הציג נתון מדהים של 34 ווינרים מול 11 טעויות בלבד - מאזן של שחקן טופ 10 לכל דבר. חריקספור נראה מתוסכל ואף שבר את המחבט בסיום המערכה השנייה. בסיבוב הבא קווין ינסה להמשיך את המסע הקסום מול פביאן מארוז'אן (58 בעולם).

לורנצו מוסטי (5 בעולם) שרד מותחן מול רפאל קוליניון (72 בעולם) בדרך ל-6:4, 6:7 (3), 5:7 ו-2:3, לפני שהבלגי פרש. האיטלקי הציל שמונה מתוך 10 נקודות שבירה נגדו ויפגוש את אלכסנדר מולר (71 בעולם) בסיבוב הבא. לוצ'יאנו דרדרי (25 בעולם) ניצח את כריסטיאן גארין (82 בעולם) 6:7 (5), 5:7 ו-6:7 (3) אחרי כמעט שלוש שעות של טניס מתיש מהקו האחורי.

קארן חצ’אנוב (18) הזיע מול אלכס מיקלסן האמריקאי (38) וניצח רק אחרי קרוב לארבע שעות של טניס. בסופו של דבר חצ’אנוב סימן וי עם 6:4, 4:6, 3:6, 7:5 ו-3:6 בדרך למפגש עם נישש בסבארדי (242) שהדהים את כריסטופר אוקונל האוסטרלי (118) עם 6:4, 6:7 (7), 7:6 (3), 2:6 ו-3:6.

לורנצו מוסטי (IMAGO)

טיאן הפתיעה, ג'וינט בחוץ

בטורניר הנשים, הכותרת הגדולה שייכת לג'ניס טיאן האינדונזית (59), שחוללה סנסציה כשהדיחה את הפיינליסטית לשעבר, לילה פרננדס (23). הקנדית לא מצאה תשובות למשחק האגרסיבי של יריבתה ונכנעה 6:2 ו-7:6 (1). זהו ניצחון היסטורי עבור טיאן, שהופכת לאינדונזית הראשונה שמנצחת במלבורן מזה 28 שנים.

במפגש המסקרן בין שתי אלופות גראנד סלאם, ידה של קרולינה פלישקובה הייתה על העליונה. הצ'כית גברה על סלואן סטיבנס האמריקאית 6:7 (7) ו-2:6, כשהיא מציגה טניס יציב ומנצלת את הניסיון הרב שלה ברגעים הקריטיים של שובר השוויון במערכה הראשונה.

האוסטרלית הבכירה, מאיה ג'וינט (31 בעולם), באה לטורניר עם ציפיות להגיע רחוק, אך נכנעה 6:4 ו-6:4 לכישרון הצ'כי העולה, תרזה ולנטובה (54 בעולם). ג'וינט פתחה רע, נשברה כבר במשחקון ההגשה השני שלה ולא הצליחה למצוא תשובות לחבטות גב היד העוצמתיות של הצ'כית. במערכה השנייה ג'וינט כבר הוליכה 1:3, אך ריצה של ולנטובה השאירה את הקהל המקומי המום.

מאיה ג'וינט (IMAGO)

ג'וינט סבלה מיום חלש בהגשה השנייה (זכתה ב-38% מהנקודות בלבד) וביצעה 28 טעויות בלתי מחויבות. ולנטובה, שחגגה ניצחון ראשון בקריירה על שחקנית טופ 40 במלבורן, תפגוש בסיבוב השני את אלנה אוסטפנקו (12 בעולם) לקרב מסקרן של עוצמות.

לעומת זאת, טיילה פרסטון (161 בעולם) האוסטרלית גברה על ז'אנג שוואי (75 בעולם) 3:6, 6:2 ו-3:6. פרסטון בת ה-19 רשמה 42 ווינרים בדרך למפגש קשה מול לינדה נוסקובה (24 בעולם) בשלב הבא.

אלנה ריבקינה (5) לא נתקלה בקשיים מיוחדים כדי לעלות שלב. קאיה יובאן הלובנית (100) החזיקה מעמד שעה ורבע, אבל בסופו של דבר הודחה עם הפסד 6:4 ו-6:3. מדיסון קיז (9) נזקקה לשובר שוויון במערכה הראשונה, אבל עלתה עם ניצחון 6:7 (6) ו-1:6 על אולכסנדרה אולינקובה האוקראינית (92).