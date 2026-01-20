יום שלישי, 20.01.2026 שעה 09:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חגיגה בהפועל: ידענו שב"ש תהיה חשופה מאחור

בקבוצה של אליניב ברדה ניסו לשמור על פרופורציות, אך לא הסתירו את הסיפוק אחרי ה-1:2: "מייצרים DNA חדש למועדון". טוריאל ופיבן בספק גדול לדרבי

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

אחרי המפלה בדרבי בגביע עם הדחה אכזרית בפנדלים בהפועל תל אביב ידעו שניצחון על הפועל באר שבע יכול קצת להחזיר את החיוך לאוהדים ולשמחתה כך גם קרה. אתמול (שני) החבורה הלוחמנית של אליניב ברדה הגיעה לבלומפילד המושלם העונה בליגה מהצד האדום, כשהיא בסגל חסר במיוחד, וביכולת בינונית ולא מעבר, הצליחה להשיג ניצחון יוקרתי 1:2 על אחת מהטוענות לכתר בעונה בליגת העל.

בהפועל תל אביב מנסים לשמור על פרופורציות, אבל גם לא מסתירים את הסיפוק. האדומים שוב הוכיחו אופי, הקרבה ויכולת להוציא תוצאה גם כשלא הכל הולך, בדרך לניצחון יוקרתי נוסף העונה. במועדון מדברים על תהליך בנייה ברור. “יש כאן סגל רחב, אחרת לא היינו שורדים תקופה כזו של חיסורים”, אמרו בקבוצה. “אנחנו מייצרים DNA חדש למועדון, שבדיוק לפני שנה היה בליגה הלאומית. שבעה שחקנים ששיחקו אתמול היו בליגה השנייה בעונה שעברה וזה אומר הכול. ידענו שבאר שבע תהיה חשופה מאחור, ניצחון של אופי”.

מחמאות נרשמו למאמן אליניב ברדה, שאחרי תקופה לא פשוטה של ביקורות ועם סגל חסר במיוחד, הכין קבוצה לוחמת. הפועל לא הציגה כדורגל גדול, בעיקר במחצית השנייה, אך משחק ההקרבה והמחויבות השאירו אותה בתמונה עד לרגע אחד איכותי, התקפה טובה שהסתיימה בשער נהדר של עמית למקין. “זה הזכיר מאוד את הניצחון על בית”ר ירושלים”, אמרו במועדון. “לא שיחקנו טוב, חצי קבוצה הייתה חסרה, ועדיין ידענו לנצח יריבה חזקה כמו באר שבע”.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד גשחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

הגנת הפועל ת”א קיבלה קרדיט גדול, ובראשה שיקו אלבס וזיו מורגן, שסיפקו משחק הקרבה מרשים. גם לוקאס פלקאו זכה לשבחים, ולויזוס לואיזו, שכבש את שער היתרון הראשון לאחר לחץ מצוין על הגנת האורחת.

בקבוצה שיבחו שוב את האופי של השחקנים, שלא ויתרו עד הסיום ולא בפעם הראשונה העונה. עם זאת, יש גם לא מעט דאגות לקראת ההמשך. שחר פיבן וסתיו טוריאל, שעלו פצועים למשחק, נאלצו לרדת במהלך ההתמודדות ושניהם בספק גדול לדרבי. גם אנדריאן קרייב ירד לספסל בעקבות כאבים חזקים בגב וייבדק.

טוריאל עצמו שיחק למרות הכאבים, זאת לאחר שסיכם מוקדם יותר רשמית על חוזה חדש במועדון. שכרו ישולש, ובחוזהו אין סעיף יציאה. יחד עם זאת, בהפועל הבהירו כי השחקן יוכל לנסות ולהגשים את חלומו לשחק בחו”ל בסיום העונה ובהסכמה הדדית, אם תגיע הצעה שתתאים לשני הצדדים.

ברדה: שמחים על הניצחון במיוחד אחרי הדרבי

למרות הניצחון והאווירה הטובה, בהפועל תל אביב מבינים היטב שלא הכול מושלם. במועדון מעריכים כי הקבוצה חייבת להתחזק בשניים עד שלושה שחקנים, עם דגש על חלוץ זר ובלם ישראלי. במקביל, עתידו של שאנדה סילבה אינו ברור.

