חיפה מחפשת קיצוני, ברוניניו לוחץ לקבל שחרור

פערים קטנים מאד יש היום בין מכבי חיפה לקרפטי לבוב, קבוצתו של ברוניניו הברזילאי, שלדעת כולם אמורים להיסגר, מה שיסלול את מעברו של הקשר לכרמל תמורת סכום של קצת מלמעלה מ-1.5 מיליון אירו.

מיד עם החתמתו ואחרי שצירפה השבוע את סדריק דון, חיפה תתפנה להביא שחקן כנף בצד ימין על חשבון פדראו או ג'ורג'ה יובאנוביץ'. כפי שפורסם ב-ONE, אחד מהם יעזוב.

ברוניניו פנה לראשי קבוצתו ולחץ כדי לקבל שחרור למכבי חיפה. הקשר נמצא בקשר הדוק עם ליאור רפאלוב והביע את נכונותו להגיע.

סדריק דון שערך אתמול את אימון הבכורה וייכלל בסגל למשחק הקרוב מול מכבי נתניה, קיים שיחה לתיאום ציפיות עם המאמן ברק בכר, שלפי שעה מייעד לשחקן את תפקיד קשר ה-8 או תפקיד הכנף.

סדריק דון (עמרי שטיין)

בתוך כך, בחיפה מצפים לחזרתו לארץ של עבדולאי סק שזכה באליפות אפריקה. מיד עם חזרתו, הבלם צפוי להיקרא לשולחן המשא ומתן על מנת לנסות ולבדוק אם ניתן להתקדם או שלסק יש תוכניות אחרות.

הבלם הצעיר, אלעד אמיר, יעבור היום בדיקת MRI שלאחריה ניתן יהיה לדעת מה חומרת הפציעה ולכמה זמן הוא ייעדר. איתן אזולאי חוזר בהדרגה מפציעה ואמור אולי עוד השבוע לחזור לסגל הקבוצה לקראת המשחק מול נתניה. עלי מוחמד צפוי לחזור לפעילות מלאה תוך שבועיים.

מתיאס נהאול צפוי לעזוב את מכבי חיפה, כששתי המועמדות הבכירות לקלוט אותו בהשאלה הן שלאסק ורוצלאב, שמשחקת העונה בליגה הפולנית השנייה ו-ויסלה פלוק, שנמצאת במקום הראשון בליגה הבכירה במדינה.