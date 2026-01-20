"דני אבדיה נשדד, שווה חמישייה": בארה"ב ניתחו

מדינת ישראל התגייסה במלוא עוצמתה כדי לשלוח את דני אבדיה לאולסטאר ועוד יכול לקרות שזה יקרה, אבל דרך החמישיות זה לא קרה אחרי שאתמול (שני) הן פורסמו והפורוורד אינו נמצא שם. ג’יילן ברנסון, יאניס אנטטקומפו, טייריס מקסי, קייד קנינגהאם וג’יילן בראון בחמישיית המזרח ולוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’, שיי גילג’ס אלכסנדר, ויקטור וומבניאמה וסטף קרי במערב.

לאחר שפורסמו החמישיות, פורסמו גם ההצבעות ואין ספק שהעם הישראלי תרם את חלקו בענק, כאשר אבדיה קיבל לא פחות מ-2,202,605 קולות. דני למשל קיבל יותר קולות משחקנים אדירים כמו וומבניאמה, אנתוני אדוארדס, לברון ג’יימס, קווין דוראנט, אלפרן שנגון וכוכבים רבים כשסיים חמישי במערב, אבל לצערו לא רק הקולות הללו קובעים.

הבחירות מורכבות משלוש קטגוריות. למעלה משני מיליון אנשים הצביעו לדני בקהל, אבל זה 50% מהבחירה. דירוג העיתונאים שבו אבדיה סיים במקום ה-10 עם 35 הצבעות (35 שחקנים הצביעו לו) מרכיב 25% מהבחירה, ודירוג התקשורת מחזיק את 25 האחוזים הנוספים, ושם דני סיים במקום התשיעי. כמובן שזה לא הסוף ויש עוד מחליפים.

דני אבדיה (רויטרס)

איך בכל זאת ייבחר למשחק

אז המחליפים נקבעים על ידי המאמנים, ובסופו של דבר כל המאמנים יצביעו לשני גארדים, שלושה שחקנים מהקו הקדמי ועוד שני וויילד קארדס, והבחירות יהיו אנונימיות, עם חוק אחד שאף מאמן לא יכול להצביע לשחקנים מהקבוצה שלו. דרך נוספת להיבחר זה אם שחקן נפצע, כאשר במקרה כזה אדם סילבר, הקומישינר של ה-NBA, מחליט לבדו מי נכנס במקום השחקן שייעדר.

את התוצאות נקבל באחד בפברואר, בעוד קצת פחות משבועיים, ואז נוכל להבין האם דני אבדיה עושה היסטוריה והופך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם להשתתף במשחק האולסטאר היוקרתי, הישג שללא ספק יהיה אחד הגדולים של ספורטאי ישראל בכל ענף. כעת זה בידיים של 29 מאמני הליגה, לא כולל את טיאגו ספליטר שלא יכול להצביע לאבדיה.

אדם סילבר (רויטרס)

“דני אבדיה נשדד, הגיע לו להיות בחמישייה”: בארה”ב ביקרו

היו גם תלונות לאנשים בארצות הברית על החמישיות, כאשר מידי שנה מיד יוצאות ההצבעות בכל עמודי האינסטגרם והאתרים המובילים של “מי לדעתכם השחקנים שנשדדו וחייבים היו להיות בחמישיות”. אז אבדיה כמעט בכל עמוד בין האופציות, כאשר למשל באתר ‘ספורטסקידה’ רשמו: “אבדיה נשדד, היה חייב להיות, מספרים של שחקן חמישייה באולסטאר”.

עוד אופציות של שחקנים שנשדדו ורצות ברשתות הן של אנתוני אדוארדס ודונובן מיצ’ל, מה שמראה לצד אילו שמות דני מופיע. דני אבדיה מספק השנה מספרים מדהימים, כאשר הוא קולע בממוצע 26.1 נקודות ולצד זאת מוסיף 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים, כשהוא גם קולע ב-46.8% מהשדה, 35.5% ל-3 ו-80.1% מקו העונשין.