ברדה הוא הפתרון של הפועל ת"א לטווח הארוך

אחרי המפלה בדרבי בגביע עם הדחה אכזרית בפנדלים, בהפועל ת"א ידעו שניצחון על הפועל ב"ש יכול קצת להחזיר את החיוך לאוהדים, ולשמחתם כך גם קרה. החבורה הלוחמנית של אליניב ברדה הגיעה לבלומפילד, שם היא מושלמת העונה בליגה, בסגל חסר במיוחד וביכולת בינונית ולא מעבר הצליחה להשיג ניצחון יוקרתי על אחת מהטוענות לכתר בעונה בליגת העל, 1:2 על הפועל ב”ש.

איציק כלפי וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א מסכמים ניצחון מתוק של הפועל ת"א ושלוש נקודות יקרות שמקרבות אותה ארבע נקודות בלבד ממכבי ת"א, שישה ימים לפני המפגש המסקרן בבלומפילד.

על ההופעה המפתיעה עם כ"כ הרבה חיסורים שאליהם הצטרפו גם תוך כדי המשחק גם שחר פיבן וסתיו טוריאל, אליניב ברדה מוכיח שהוא הפתרון של הפועל ת"א לטווח הארוך, והציפיות חייבות להיות בהתאם כי אחרת הן עושות נזק לאדומים.

ברדה: שמחים על הניצחון במיוחד אחרי הדרבי

עוד בפרק: מצב הפציעות וסימני השאלה לקראת הדרבי, הצורך בצירוף חלוץ זר כדי להוריד מהמעמסה על דניאל דאפה, הארכת החוזה של טוריאל, ההכנות לקראת הדרבי ועוד.