יום שלישי, 20.01.2026 שעה 07:05
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

כרגע אין להפועל ב"ש את האופי לקחת אליפות

האזינו לפודקאסט: איך הדרומיים איבדו פער 7 נקודות על פני בית"ר, העיכוב בחיזוק זועק לשמיים והאם בכלל יש רכש על הפרק, ומידת האחריות של אליאסי

אליאל פרץ מתלונן בפני אביעד שילוח (רדאד ג'בארה)
אליאל פרץ מתלונן בפני אביעד שילוח (רדאד ג'בארה)

אחרי שאיבדה נקודות יקרות במחזור הקודם נגד מכבי חיפה ולאור העובדה שבית"ר ירושלים עשתה את זה שלה והגדילה את הפער מהמקום הראשון לשלוש נקודות, הפועל ב"ש הגיעה לבלומפילד נגד הפועל ת"א המושלמת בבית בידיעה שהיא חייבת ניצחון.

יחד עם זאת, רצונות לחוד ומעשים לחוד, החבורה של רן קוז'וק שוב קרסה בתוספת הזמן ונעקצה על ידי הפועל ת"א בדרך להפסד 2:1, למרות ששלטה לאורך כל המחצית השנייה.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים איבוד נקודות שני ברציפות של הפועל ב"ש בפעם הראשונה העונה, בפודקאסט הפועל ב”ש, ומנסים להבין איך היא איבדה פער של שבע נקודות על פני בית"ר ירושלים עד לכדי מצב שהיא כעת רודפת אחריה בפיגור שלוש נקודות.

עוד בפרק: על פי המסתמן להפועל ב"ש אין את האופי להיות קבוצה אלופה, העיכוב בחיזוק הקבוצה זועק לשמיים, האם בכלל יש כרגע חיזוק על הפרק, מידת האחריות של ניב אליאסי וניהול המשחק של קוזו'ק.

