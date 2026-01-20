יום שלישי, 20.01.2026 שעה 07:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"מבינים את הרעש מסביב, מפוקסים באשדוד"

בבית"ר מנסים להרגיע אחרי הפסד ב"ש: "אנחנו רק בחצי העונה, לנגד הצוות המקצועי עומד רק המשחק. האצטדיון? אנחנו לא צד בסיפור, אין לנו שום העדפה"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

המאבק בין בית״ר ירושלים להפועל באר שבע על תואר האליפות בשיאו. אחרי ההפסד של הדרומיים 2:1 להפועל ת"א אתמול (שני) בבלומפילד, הקבוצה של ברק יצחקי במקום הראשון עם פער של שלוש נקודות מהמקום השני ואוהדי בית"ר בעננים.

אבל, בבית״ר, בתוך המועדון ובחדר הלבשה, מצננים את ההתלהבות ורוצים לשמור על פרופורציות ופרופיל נמוך בשלב הזה ואומרים: ״אנחנו רק בחצי העונה, יש עוד דרך ארוכה לפנינו, מבינים את הרעש סביב הקבוצה, אבל אנחנו מנטרלים רעשים כדי להיות ממוקדים ומפוקסים לקראת המשחק הקרוב מול אשדוד".

העובדה שבית״ר תופסת את המקום הראשון בתום המחזור ה-19 מוכיחה שהיא חזק במאבק האליפות, אבל בבית וגן יודעים שלהגיע לפסגה זה לא פשוט בכלל, אך לשמור על המקום הראשון זה הרבה יותר קשה.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

״לנגד הצוות המקצועי עומד רק דבר אחד, המשחק מול אשדוד, זו האמת״, אומר גורם בבית”ר לקראת המשחק הבא.

בבית״ר ממתינים להחלטה היכן יתקיים המשחק מול אשדוד ולא עוסקים בזה יותר מדי. "נשחק איפה שיוחלט, אנחנו לא צד בסיפור, אין לנו שום העדפה, מתרכזים בהכנות למשחק ונגיע למשחק במטרה לנצח״, סיכמו בירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */