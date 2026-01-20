ניצחון דרמטי לדטרויט על בוסטון, 33 לוומבניאמה

דטרויט חגגה הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון דרמטי על בוסטון במשחק צמרת במזרח. ויקטור וומבניאמה כיכב מול יוטה, ניו יורק הושפלה במדיסון סקוור גארדן ופילדלפיה ניצחה את אינדיאנה. בהמשך: גולדן סטייט – מיאמי.

דטרויט - בוסטון 103:104

טוביאס האריס קלע 25 נקודות והוביל את הפיסטונס לניצחון דרמטי כשג’יילן בראון מחטיא זריקה מכריעה רגע לפני הבאזר. ג’יילן דורן הוסיף 18 נקודות ותשעה ריבאונדים, קייד קנינגהאם רשם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-14 אסיסטים, ודאנקן רובינסון תרם 15 לפיסטונס, שממשיכים להוביל את הבית המרכזי עם מאזן מרשים של 10:31.

המשחק היה שקול לכל אורכו, עם לא פחות מ-11 מצבי שוויון וחילופי יתרון רבים. ברבע האחרון בראון עוד העלה את בוסטון ליתרון זמני, אך שלשה קריטית של האריס החזירה את ההובלה לדטרויט. בראון שסיים עם 32 נקודות, החטיא שתי זריקות עונשין בדקות הסיום וגם לא הצליח לנצל את ההזדמנות האחרונה, בדרך להפסד כואב של הסלטיקס.

ג'יילן בראון (רויטרס)

סן אנטוניו - יוטה 110:123

וומבניאמה רשם שיא עונתי של שבע שלשות, 33 נקודות ו-10 ריבאונדים, שעות ספורות אחרי שנבחר לראשונה לחמישיית האולסטאר. הסנטר הצרפתי הוביל את הספרס לניצחון שלישי רצוף וחמישי בשבעת המשחקים האחרונים, כששבעה שחקנים קולעים בספרות כפולות.

הספרס ברחו ברבע השלישי עם 23:35 והפכו יתרון קטן במחצית לניצחון בפער דו-ספרתי. סטפון קאסל (18), דילן הארפר (15) ודיארון פוקס (14) השלימו ערב התקפי מאוזן. ביוטה בלט קיונטה ג’ורג’ עם 30 נקודות, אך הג’אז רשמו הפסד רביעי ברציפות וסיימו מסע חוץ מאכזב.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ניו יורק - דאלאס 114:97

מקס כריסטי קבע שיא עונתי של 26 נקודות, וקופר פלאג קלע 18 במשחקו הראשון במדיסון סקוור גארדן, בדרך לניצחון מרשים של המאבריקס על הניקס, שספגו שריקות בוז כבר במחצית הראשונה. למרות סגל חסר, דאלאס שטפה את הפרקט ופתחה פער של 30 נקודות עוד לפני ההפסקה.

בניו יורק, שרשמו הפסד רביעי רצוף ותשיעי ב-11 משחקים, קארל-אנתוני טאונס סיים עם 22 נקודות ו-18 ריבאונדים, וג’יילן ברונסון הוסיף 22. הקריסה של הניקס נמשכת, אחרי פתיחת עונה מבטיחה וזכייה בגביע ה-NBA בדצמבר.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

פילדלפיה - אינדיאנה 104:113

טייריס מקסי חגג בחירה ראשונה לחמישיית האולסטאר עם 29 נקודות ושמונה חטיפות, וג’ואל אמביד תרם 30 נקודות ותשעה ריבאונדים בניצחון של הסיקסרס. כל חמישיית פילדלפיה קלעה בדו-ספרתי, כשקלי אוברה ג’וניור מוסיף 18 נקודות.

המשחק היה צמוד מהצפוי, והסיקסרס אף פיגרו במחצית, אך ברבע האחרון אמביד הכריע ומקסי ירד לספסל לקול תשואות הקהל. באינדיאנה בלטו אנדרו נמהארד עם 25 נקודות ופסקל סיאקם עם 24, אך הפייסרס נעצרו אחרי רצף קצר וחזרו להפסיד.