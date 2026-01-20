8 נקודות לוולף בהפסד ברוקלין 126:117 לפיניקס

ברוקלין ספגה הלילה (בין שני לשלישי) הפסד תשיעי ב-11 משחקיה האחרונים, הפעם 126:117 לפיניקס. הפורוורד היהודי, דני וולף, עלה מהספסל ל-13 דקות שבהן קלע שמונה נקודות ב-2 מ-5 מהשדה, 2 מ-4 לשלוש ו-2 מ-2 מקו העונשין עם ארבעה ריבאונדים, אסיסט וחטיפה.

פיניקס מצידה המשיכה במומנטום החיובי עם ניצחון חמישי בשבעת משחקיה האחרונים. דילון ברוקס הוביל את קלעי הסאנס עם 27 נקודות, כשדווין בוקר הוסיף 24. קולין גילספי תרם 22 נקודות, מארק וויליאמס 16 וגרייסון אלן עלה מהספסל וקלע 14. הסאנס הציגו יעילות התקפית מרשימה עם 57% מהשדה ו-51% מעבר לקשת (20 מ-39).

פיניקס שלטה ברוב שלבי המשחק והובילה כבר ב-20 הפרש במחצית הראשונה. גם ברבע האחרון היתרון עמד על 17 נקודות, תשע דקות לסיום, אך אז הגיע קאמבק מאוחר של הנטס. ריצת 6:19 של ברוקלין, שהסתיימה במהלך של שלוש נקודות מצד נואה קלאוני, צימקה ל-118:114 והחזירה מעט תקווה למארחת.

דווין בוקר מול מייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

ברוקס עצר את הסחף עם שלשה חשובה, אך מיד לאחריה ספג עבירה טכנית בעקבות מגע עם מייקל פורטר ג’וניור. קלאוני דייק מקו העונשין, אלא שאז גרייסון אלן מצא את רויס או’ניל חופשי לחלוטין על הקשת, והשלשה שלו קבעה 115:124 וסגרה סופית את הסיפור.

אצל ברוקלין, שנמצאת בתקופה קשה במיוחד, פורטר ג’וניור קלע 23 נקודות והוביל את הקבוצה. קלאוני סיים עם 16 נקודות, וזאייר וויליאמס תרם 15 מהספסל. הנטס שיחקו משחק שני בתוך יומיים ונאלצו להסתדר ללא הרוקי איגור דמין וקאם תומאס שנחו בשל פציעות, וכן ללא הסנטר המחליף דיירון שארפ שנעדר עקב מחלה.