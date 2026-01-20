יום שלישי, 20.01.2026 שעה 07:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%4072-434937דטרויט פיסטונס
63%4161-446138בוסטון סלטיקס
59%4260-435437פילדלפיה 76'
55%4718-477240קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
54%4242-430837ניו יורק ניקס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
44%4879-481641אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
30%4235-404237ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4773-441240אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
68%4160-434637סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
61%4240-437838פיניקס סאנס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
45%4256-423738לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
33%4966-469039יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

8 נקודות לוולף בהפסד ברוקלין 126:117 לפיניקס

הפורוורד היהודי הוסיף 4 ריבאונדים, אסיסט וחטיפה ב-13 דקות, מייקל פורטר ג'וניור הוביל את הנטס עם 23 נקודות. 27 לברוקס ו-24 לבוקר אצל הסאנס

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין ספגה הלילה (בין שני לשלישי) הפסד תשיעי ב-11 משחקיה האחרונים, הפעם 126:117 לפיניקס. הפורוורד היהודי, דני וולף, עלה מהספסל ל-13 דקות שבהן קלע שמונה נקודות ב-2 מ-5 מהשדה, 2 מ-4 לשלוש ו-2 מ-2 מקו העונשין עם ארבעה ריבאונדים, אסיסט וחטיפה.

פיניקס מצידה המשיכה במומנטום החיובי עם ניצחון חמישי בשבעת משחקיה האחרונים. דילון ברוקס הוביל את קלעי הסאנס עם 27 נקודות, כשדווין בוקר הוסיף 24. קולין גילספי תרם 22 נקודות, מארק וויליאמס 16 וגרייסון אלן עלה מהספסל וקלע 14. הסאנס הציגו יעילות התקפית מרשימה עם 57% מהשדה ו-51% מעבר לקשת (20 מ-39).

פיניקס שלטה ברוב שלבי המשחק והובילה כבר ב-20 הפרש במחצית הראשונה. גם ברבע האחרון היתרון עמד על 17 נקודות, תשע דקות לסיום, אך אז הגיע קאמבק מאוחר של הנטס. ריצת 6:19 של ברוקלין, שהסתיימה במהלך של שלוש נקודות מצד נואה קלאוני, צימקה ל-118:114 והחזירה מעט תקווה למארחת.

דווין בוקר מול מייקל פורטר גדווין בוקר מול מייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

ברוקס עצר את הסחף עם שלשה חשובה, אך מיד לאחריה ספג עבירה טכנית בעקבות מגע עם מייקל פורטר ג’וניור. קלאוני דייק מקו העונשין, אלא שאז גרייסון אלן מצא את רויס או’ניל חופשי לחלוטין על הקשת, והשלשה שלו קבעה 115:124 וסגרה סופית את הסיפור.

אצל ברוקלין, שנמצאת בתקופה קשה במיוחד, פורטר ג’וניור קלע 23 נקודות והוביל את הקבוצה. קלאוני סיים עם 16 נקודות, וזאייר וויליאמס תרם 15 מהספסל. הנטס שיחקו משחק שני בתוך יומיים ונאלצו להסתדר ללא הרוקי איגור דמין וקאם תומאס שנחו בשל פציעות, וכן ללא הסנטר המחליף דיירון שארפ שנעדר עקב מחלה.

