למרות ההפסד: כץ לא ממהר להחליף את אראל

הפועל חיפה בצרות. הקבוצה שלאורך שנים ידעה לתקוע יתד בליגת העל ואף להגיע לא אחת לפלייאוף העליון, נחלה הפסד 3:1 אתמול (שני) לעירוני קריית שמונה והיא רק ארבע נקודות מהמקום שמוביל לליגה הלאומית, בו נמצאת כרגע הפועל ירושלים.

תחושות קשות מאוד היו בסיום המשחק אצל השחקנים: "המצב קטסטרופה. סימנו אותנו בתחילת העונה כיורדים ואנחנו בקצב הזה נמצא את עצמנו בליגה הלאומית. דברים לא הולכים לנו במגרש. אנחנו עושים צעד קדימה ושניים אחורה. חייבים להבין שאנחנו מתמודדים על ירידה. הגיע הזמן שנפנים ונכיל את זה וצריך לשחק כקבוצת תחתית ולא לחפש לשחק כדורגל. אסור לנו לספוג. אנחנו לפני כל הגדולות וחייבים להביא נקודות".

יואב כץ לא ממהר לזעזע בעמדת המאמן וצפוי לתת לגל אראל הזדמנות לתקן במשחק הבית מול האחרונה בטבלה בני ריינה בשבת. ניצחון עשוי לתת הרבה אוויר לקבוצה, הפסד עלול להביא בסופו של דבר להחלפת המאמן. במועדון מבינים שכל ההיערכות בתחילת העונה חוזרת כבומרנג ובלי שינוי קיצוני של צירוף שחקן אחד או שניים, בנוסף לזרים שכבר הגיעו בינואר: הקשר סנדרו אלטונשוילי והבלם איוון קריצ'אק, יהיה קשה לשרוד.

גל אראל. הפסד לבני ריינה עלול לסלול את דרכו החוצה (עמרי שטיין)

יותר מדי שחקנים בקבוצה היו מתחת לרמתם במחצית השנייה והתחושה היא שהסגל שנבנה השנה, חלקו בגלל בחירת שחקנים לא טובה, אינו סגל מספיק טוב ללאומית ובטח שלא למאבקי תחתית שהולכים להיות קשים הרבה יותר: "יואב תמיד ידע להביא שחקנים טובים בינואר כדי שהקבוצה תישאר וצריך לעשות זאת גם הפעם, אחרת לא נוכל להתרומם" הוסיפו בקבוצה.

השוער בנג'ינין מצ'יני שנפצע והוחלף ייבדק במהלך היום וצפוי להעדר בתקופה הקרובה. מי שיחזור לשער במשחק מול ריינה יהיה ניב אנטמן שעצר אתמול פנדל, דבר שלא מנע את ההפסד הקשה.