יום שלישי, 20.01.2026 שעה 01:04
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
55%4718-477240קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
44%4879-481641אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
31%4109-392536ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
45%4256-423738לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

בן שרף בלט, קבוצת הפיתוח של ברוקלין ניצחה

הישראלי המשיך לאותת לנטס, כשהוא רשם 17 נק', 5 אס' ו-5 ריב' ב-106:108 של לונג איילנד על איווה וולבס. בנוסף, הוא נוסף 4 חטיפות והגיע ל-200 נק'

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בזמן שדני וולף ממשיך לקבע את מקומו בסגל של ברוקלין נטס, בן שרף מנסה להמשיך להוכיח שמקומו גם כן שם כשבינתיים הוא בקבוצת הג’י ליג. הרכז הישראלי כיכב הערב (שני) בניצחון 106:108 של הלונג איילנד נטס על קבוצת איווה וולבס.

בן שרף תרם 17 נקודות בניצחון הצמוד וגם חצה על הדרך את רף 200 הנקודות, כאשר בנוסף לכך הוסיף חמישה ריבאונדים, חילק חמישה ריבאונדים וגם סיפק ארבע חטיפות.

לרכז הישראלי, שנבחר מקום אחד יותר גבוה מאשר דני וולף בדראפט האחרון, יש 12 הופעות בסך הכל בברוקלין, אבל האחרון היה רק ב-6 בדצמבר. במשחקים שהוא שותף הוא כן קיבל דקות, עם ממוצע של 16.9 כאלו למפגש ו-5.4 נקודות, אבל כאמור הוא נשלח לקבוצת הפיתוח.

