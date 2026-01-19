בן שרף בלט, קבוצת הפיתוח של ברוקלין ניצחה

בזמן שדני וולף ממשיך לקבע את מקומו בסגל של ברוקלין נטס, בן שרף מנסה להמשיך להוכיח שמקומו גם כן שם כשבינתיים הוא בקבוצת הג’י ליג. הרכז הישראלי כיכב הערב (שני) בניצחון 106:108 של הלונג איילנד נטס על קבוצת איווה וולבס.

בן שרף תרם 17 נקודות בניצחון הצמוד וגם חצה על הדרך את רף 200 הנקודות, כאשר בנוסף לכך הוסיף חמישה ריבאונדים, חילק חמישה ריבאונדים וגם סיפק ארבע חטיפות.

לרכז הישראלי, שנבחר מקום אחד יותר גבוה מאשר דני וולף בדראפט האחרון, יש 12 הופעות בסך הכל בברוקלין, אבל האחרון היה רק ב-6 בדצמבר. במשחקים שהוא שותף הוא כן קיבל דקות, עם ממוצע של 16.9 כאלו למפגש ו-5.4 נקודות, אבל כאמור הוא נשלח לקבוצת הפיתוח.