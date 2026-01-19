יום שלישי, 20.01.2026 שעה 01:39
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

לפני הפגישה עם עבד: 2:2 לאלצ'ה נגד סביליה

רגע לפני שהיא יוצאת למשחק אצל לבאנטה, במה שיכולה להיות הופעת הבכורה של הישראלי, פבאס ו-ואלרה כבשו למארחת, אך צמד דרמטי של אדמס מנע ניצחון

אוסו מול ג'וסאן פרננדס (IMAGO)
אוסו מול ג'וסאן פרננדס (IMAGO)

המחזור ה-20 של הליגה הספרדית ננעל אמש (שני), כשקיבלנו משחק בודד אבל דרמטי במיוחד, בו אלצ’ה סיימה ב-2:2 עם סביליה. החבורה של אדר סראביה איבדה הזדמנות לנצח בתוספת הזמן, רגע לפני שהיא יוצאת לוולנסיה למפגש מול לבאנטה, במה שיכולה להיות הופעת הבכורה של תאי עבד.

דרמה בסיום: 2:2 נפלא בין אלצ'ה וסביליה

המארחת עלתה ליתרון כבר בדקה ה-14 משער של אלכס פבאס, וגם הצליחה להכפיל מרגלו של גרמן ואלרה 10 דקות לתוך המחצית השנייה, אך אקור אדמס החזיר את הקבוצה מאנדלוסיה לתמונה בדקה ה-75 ושלח את המארחת לדקות אחרונות של סבל, אותן היא לא שרדה, כשאותו אדמס כבש בפנדל בדקה ה-92 וקבע חלוקת נקודות.

