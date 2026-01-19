יום שלישי, 20.01.2026 שעה 01:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
632190-270932עירוני ר"ג
502193-230732הפועל ראשל"צ
491895-217230מכבי בנות אשדוד
472305-229332 מכבי כרמיאל בית הכרם
472477-243332אליצור חולון
442222-223232הפועל לב י-ם
442366-216731בנות פ"ת
412103-208227אליצור רמלה
402228-214530מכבי חיפה
342710-214932הפועל ב"ש/דימונה

אשדוד ניצחה את חולון, הפסד בכורה לרמת גן

וואטס (20 נק') סחבה את קבוצתה בדרך ל-73:76 על המאמן רועי לזר במשחקו הראשון, המוליכה הפסידה במפתיע 80:71 למכבי חיפה. גם רמלה וראשל"צ ניצחו

|
מכבי בנות אשדוד (טים נודלמן באדיבות המנהלת)
מכבי בנות אשדוד (טים נודלמן באדיבות המנהלת)

משחקי המחזור ה-17 בליגת אתנה לנשים שוחקו היום (שני). במוקד – מכבי רמת גן ספגה הפסד בכורה מפתיע בליגה עם 80:71 למכבי חיפה. בנוסף, אליצור רמלה ניצחה 87:93 את הפועל לב ירושלים, הפועל ראשון לציון הביסה 54:92 את מכבי כרמיאל, בנות פתחה תקווה ניצחה 68:75 את הפועל באר שבע/דימונה ובנות אשדוד גברה 73:76 על אליצור חולון.

בנות פתח תקווה – הפועל באר שבע/דימונה 68:75

כמו פעמים רבות העונה, העולה החדשה מתקשה ברבע האחרון, כאשר פתח תקווה ניצחה אותו 14:22 וככה גם את המשחק כולו. למארחות היו 43 ריבאונדים, לעומת 30 בלבד לאורחות.

קלעו לפתח תקווה: 
ספרקל שיינה טיילור 21 נקודות ו-7 ריבאונדים.
דניאל אדמס 19 נקודות ו-715 ריבאונדים.
 פולין מליסה דיווקנה 9 נקודות.
אופיר קסטן 8 נקודות.
בויאנה קובסביץ 7 נקודות.
נועה וואשדי 6 נקודות.
מאי דיין 5 נקודות.

קלעו לבאר שבע/דימונה:
טטיאנה יורקביצ’וס 13 נקודות ו-9 ריבאונדים.
ניקה באריץ 13 נקודות.
קריסטל ארין ברדפורד 12 נקודות ו-11 ריבאונדים. 
אבינה ווסטברוק 12 נקודות. 
אופק טלקר 9 נקודות.
יהל יובנוביץ 5 נקודות. 
גלי קונטס 2 נקודות. 
שדא כנעאן 2 נקודות. 

הפועל ראשון לציון – מכבי כרמיאל 54:92 

הרבע הראשון (32:10) והרבע השלישי (22:6) ייזכרו עוד הרבה זמן אצל העולה החדשה, שנותרה חסרת אונים מול ההתקפה המארחת. לכרמיאל רק ארבע שחקניות קלעו, כשאחת מהן נקודה בלבד לעומת ראשון, לה היו שמונה קלעיות. 27 אסיסטים ו-54 אחוז מהשדה למנצחות, לעומת 8 אסיסטים בלבד ו-28 אחוז מהשדה למפסידות. ראשון התבססה במקום השני בטבלה.

קלעו לראשון לציון:
מורגן בייטי 26 נקודות ו-8 ריבאונדים. 
דייזי ראה-יאנג 15 נקודות. 
אנסטסיה בולדירבה 13 נקודות ו-9 ריבאונדים. 
עדן ציפל 12 נקודות ו-8 ריבאונדים. 
סנז'נה בוגיצ'ביץ' 10 נקודות. 
טל לב 9 נקודות. 
יערה יצחקי 5 נקודות. 
לינוי רביע 2 נקודות. 

קלעו לכרמיאל:
צ׳לסי מיטשל 23 נקודות. 
אלישיה ג'נקינס 19 נקודות ו-8 ריבאונדים.
 ניצן עמאר 11 נקודות ו-6 ריבאונדים. 
יעל טוויטו 1 נקודות. 

מכבי הפניקס חיפה – מכבי רמת גן 71:80

נעמי קולדוני נכנסה לתפקיד המאמנת בחיפה לפני ארבעה ימים וכבר במשחקה הראשון, הצליחה לנצח את הקבוצה הבלתי מנוצחת עד עתה. המקומיות מהמקמום הלפני האחרון בטבלה הציגו רבע ראשון נהדר והובילו בו 15:27, ברבע השני המומנטום נמשיך עם 16:19. 34 אחוזים בלבד מהשדה לרמת גן לעומת 46 אחוזים לחיפה.

קלעו לחיפה:
שאיין שריל סלרס 24 נקודות ו-11 ריבאונדים. 
לאשה טיאן פטרי 20 נקודותו-7 ריבאונדים. 
בטי מונונגה 13 נקודות ו-7 ריבאונדים.
 אמליה רמביסווסקה 10 נקודות. 
נור כיוף 8 נקודות, 9 אסיסטים ו-4 חטיפות. 
טיאה פרסלי 5 נקודות.

קלעו לרמת גן:
ויקטוריה ויויאנס 35 נקודות ו-8 ריבאונדים.
שיר תירוש 12 נקודות. 
אימארי תומס 7 נקודות ו-7 ריבאונדים.
 אליס חתוקאי 6 נקודות. 
פאולה סטאוטמן 4 נקודות ו-10 ריבאונדים. 
טג'ה גורסיץ 4 נקודות. 
גילי אייזנר 3 נקודות. 

הפועל לב ירושלים – אליצור רמלה 93:87 

משחק צמוד מאוד עד הרבע האחרון שהתחיל בנקודה אחת בלבד יתרון, אבל ברבע התקפי של שתי הקבוצות, שהסתיים ב-26:31 לרמלה, הוכרע המשחק. המנצחות עם 46 נקודות בצבע לעומת 26 של המפסידות וכשההכרעה היא ברגעים האחרונים, יש חשיבות דרמטיות לאחוזי הקליעה, 55 מהשדה לרמלה לעומת 47 לירושלים.

קלעו לירושלים:
דסטני ליטלטון 32 נקודות.
סוואנה ווילקינסון (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 13 נקודות.
זיומארה מוריסון (10 ריבאונדים) ואניה פוקס רובטין 10 נקודות כ״א.
מיכאלה לזיץ׳ 8 נקודות.
נטע מישר 7 נקודות.
ג׳וי אוסיגוואי 4 נקודות.
הדר מור יוסף 3 נקודות.

קלעו לרמלה:
מיקיה הריגן (11 ריבאונדים) 20 נקודות,
אראלה גבירנטס (8 אסיסטים) ואלני בוסגנה 15 נקודות כ״א.
ליאור גרזון וצ׳לסי נלסון (6 ריבאונדים) 13 נקודות כ״א.
עדן רוטברג 12 נקודות.
מאי רווח 5 נקודות.

אליצור חולון – בנות אשדוד 76:73

המארחת, יחד עם מאמנה החדש רועי לזר, לא הצליחה לנצח את האלופה. 15 שניות לסיום, האורחות היו עם יתרון נקודה והכדור שלהן. וואטס עם שתי נקודות מהקו ובהתקפה האחרונה ניסיון של חולון שלש לא נכנס, ואשדוד הצליחה להימנע מהארכה. ארבע קלעיות עם דו ספרתי אצל המנצחות.

בנות אשדוד - אליצור חולון (טים נודלמן באדיבות המנהלת)בנות אשדוד - אליצור חולון (טים נודלמן באדיבות המנהלת)

קלעו לאשדוד:
סטפני וואטס 20 נקודות.
דור סער 15 נקודות. 
הדר חדד 15 נקודות ו-4 חטיפות. 
אלבינה רז'בה 14 נקודות. 
מאיה זילברשלג 6 נקודות.
קורטני ריינג' 2 נקודות ו-7 ריבאונדים 

קלעו לחולון:
שיי קלי 26 נקודות ו-13 ריבאונדים.
אליסה ברון 15 נקודות. 
ליה בראון 10 נקודות. 
שקיילה ג׳וזף 8 נקודות.  
מעיין כהן 5 נקודות. 
איילה אורן 4 נקודות. 
אמי רינת 3 נקודות. 
אומו דיאלו 2 נקודות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */