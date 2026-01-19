אנטטקומפו כיכב, מילווקי ניצחה אצל אטלנטה

כמו בכל שנה, גם השנה ביום שמציין את מרת’ין לות’ר קינג יש משחקים מוקדמים ב-NBA, והערב (שני) קיבלנו שלושה כאלו. תחילה מילווקי גברה 110:112 על אטלנטה, ובהמשך אוקלהומה תתארח אצל קליבלנד והקליפרס ישחקו אצל וושינגטון.

אטלנטה הוקס (20:25) – מילווקי באקס (18:24) 112:110

אין לדעת מה עתידו של יאניס אנטטקומפו צופה, אבל בינתיים הוא בקבוצה ובינתיים הוא ממשיך לבלוט. הגריק פריק הוביל שישה שחקנים של הבאקס שקלעו בספרות כפולות עם 21 נקודות ו-17 ריבאונדים, כאשר בובי פורטיס תרם 19 נקודות מהספסל כדי לעצור את רצף ההפסדים של הקבוצה על שלושה. מנגד, המארחת עדיין לא התגברה על העזיבה של טריי יאנג, כאשר 32 נקודות של ניקייל אלכסנדר-ווקר לא מנעו הפסד רביעי ברצף.