"בזבזנו מחצית, יש עוד 3 משחקים נגד בית"ר"

לראשונה מאז מחזור הפתיחה, הפועל באר שבע לא תסיים בפסגת טבלת ליגת העל, זאת לאחר שהפסידה בפעם השלישית העונה, כשהערב (שני), סיימה ב-2:1 כואב להפועל תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-19.

מאמן הקבוצה רן קוז’וק התייחס למשחק בסיום: “אני חושב שקודם כל בזבזנו מחצית. לא הופענו במחצית הראשונה, בשנייה עלינו מצוין ושיחקנו את הכדורגל שלנו. היינו אינטנסיביים ואגרסיביים וגם הגענו לכמה מצבים, אבל בסוף צריך לשמור על שער נקי”.

על שינויי המומנטום במהלך המחצית השנייה: “אני חושב שעשר הדקות הראשונות במחצית השנייה היו צריכות לקרות גם במחצית הראשונה, היינו צריכים להמשיך את האינטנסיביות אבל האטנו את הקצב. הכנסנו שחקנים מהספסל וזה לא נתן את התפוקה שרצינו”.

לוקאס ונטורה מטריף את חבריו אחרי השוויון (רדאד ג'בארה)

על המחליפים: “אני חושב שהיום היינו צריכים עוד טיפה אנרגיות כדי לשמור על הקצב, נלמד, נשתפר ונתקדם הלאה”.

על ההבדל בין המחציות: “לא היה לחץ או חוסר ביטחון, אני יודע את התשובות, נטפל בזה”.

על הלחץ הקיים: "גם בית”ר ירושלים שהיא כרגע ראשונה, יש לנו עוד שלושה משחקים נגדה. צריך את הדקות של המחצית הראשונה והדקות של הסוף להימנע מהן כמה שיותר”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

על ההעדפה לשחק לפני היריבה או אחריה: “זה לא מעניין אותנו. אנחנו צריכים לנצח משחקים. בשבוע הבא יש קריית שמונה וזה מה שמעניין אותנו”.

על הרכש הצפוי: “אנחנו מעוניינים להתחזק בחלק הקדמי”.

גם אליאל פרץ דיבר: “אין ספק שמבאס להפסיד בדקה ה-97, אין מה לעשות זה הכדורגל. צריך להרים את הראש, יש לנו בשבת משחק חשוב”.

אליאל פרץ (חגי מיכאלי)

על ההפסד שעלה לקבוצה במקום הראשון: “בסופו של יום הובלנו עד היום את הטבלה, אבל זה לא משנה כי מה שמשנה זה בסוף מאי. היינו צריכים להיות יותר חדים ולא עשינו את זה. לא הצלחנו להפוך את התוצאה, היינו צריכים לשמור על התיקו, זה מאכזב וכואב. בשבת יש לנו הזדמנות לתקן”.

על המצב החדש שהקבוצה במקום השני: “גם כשהיינו ראשונים, בסופו של דבר היינו צריכים לשמור על זה. צריך לעבוד קשה, להתרכז בעצמנו ולעשות את הדברים שלנו על הצד הטוב ביותר”

על המשחק נגד קריית שמונה: “יושב בראש לחזור למסלול הניצחונות, זה מה שחשוב ובזה נתרכז. היום כולנו נהיה מבואסים, מחר יום חדש, נעשה את מה שצריך ונתכונן לקריית שמונה בצורה הכי טובה שיש כדי להביא שלוש נקודות”.